Kuba Sebut Sanksi Baru Trump Sebagai Kejahatan Terstruktur

Havana bereaksi keras atas langkah terbaru Washington. Pemerintah Kuba secara tegas menolak kebijakan sanksi sepihak yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan menyebutnya sebagai bentuk penindasan yang melanggar hukum internasional.

Kecaman tersebut dilontarkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez. Melalui unggahannya di platform media sosial X pada Jumat (1/5/2026), Rodriguez menilai sanksi tambahan ini adalah bentuk kejahatan terstruktur yang menargetkan warga sipil.

"Tindakan ini menunjukkan niat untuk sekali lagi menjatuhkan hukuman kolektif kepada rakyat Kuba," tegas Rodriguez.

Manuver Politik di Hari Buruh

Rodriguez menyoroti waktu pengumuman sanksi yang dinilai sarat akan pesan politis. Ia menegaskan bukan sebuah kebetulan jika Washington mengumumkan sanksi tersebut tepat pada 1 Mei, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Pada momen tersebut, jutaan warga Kuba diketahui turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran untuk mengecam blokade AS dan apa yang mereka sebut sebagai 'pengepungan energi'.

Dengan nada menyindir, diplomat top Kuba itu membandingkan situasi domestik AS dengan kondisi negaranya. "Sementara pemerintah AS menindas rakyatnya sendiri di jalanan, mereka berusaha menghukum rakyat kita, yang secara heroik melawan serangan imperialisme AS," imbuhnya.

Ia juga menekankan bahwa langkah AS tersebut bersifat ekstrateritorial dan secara terang-terangan melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Washington, menurut Rodriguez, sama sekali tidak memiliki yurisdiksi atau hak untuk memaksakan kebijakannya terhadap Kuba maupun entitas negara ketiga lainnya.

Ancaman Krisis Kemanusiaan

Di sisi lain, kebijakan agresif pemerintahan Trump ini semakin memperparah kondisi di lapangan. Seorang juru bicara PBB pada Jumat telah mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi memburuknya situasi kemanusiaan di negara kepulauan tersebut.

Krisis energi hebat kini tengah melumpuhkan berbagai layanan penting di seluruh Kuba. Hal ini merupakan imbas langsung dari embargo minyak yang diberlakukan AS sejak 30 Januari lalu, yang memicu pemadaman listrik secara meluas.

Penandatanganan perintah eksekutif oleh Trump terkait sanksi baru ini semakin mempertegas ancaman Washington sebelumnya. Berulang kali, Trump sesumbar bahwa Kuba adalah target 'berikutnya' setelah operasi militer AS terhadap Iran usai, seraya memprediksi bahwa rezim di Havana akan segera runtuh.