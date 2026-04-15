200 + Ide Nama Barbershop Keren, Unik, dan Maskulin, Cocok untuk Branding Usaha
Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis barbershop di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.
Bahkan, Asosiasi Barbershop Indonesia mencatat bahwa bisnis potong rambut di Indonesia tumbuh 30 persen pada tahun 2017, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran pria terhadap pentingnya gaya dan penampilan, khususnya rambut.
Tren ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini terlihat dari menjamurnya barbershop dengan berbagai konsep, mulai dari yang modern dan kekinian hingga yang mengusung nuansa klasik.
Bagi yang berencana terjun ke bisnis ini, sekarang adalah waktu yang tepat. Namun, sebelum menjalankannya, pastikan sudah memiliki nama barbershop yang keren dan mudah diingat oleh semua kalangan.
Ide Nama Barbershop Keren Bernuansa Klasik dan Vintage
Bagi yang berencana membangun usaha potong rambut dengan konsep klasik dan vintage, berikut adalah beberapa nama yang bisa dipakai atau dijadikan inspirasi untuk nama usaha:
- Golden Scissors
- Ancestor Barbershop
- Traditional Trim
- Timeless Barber
- The Noble Cut
- Retro Fade
- Old School Cuts
- Classic Grooming Co.
- Vintage Blade
- The Gentlemen’s Club
- Grandfather’s Razor
- Crown & Cut
- History Cut
- Oxford Barber House
- Timeless Trim
- Signature Vintage Cuts
- 1950 Barber Co.
- Gentleman’s Grooming Co.
- Industrial Cut Co.
- The Classic Gentleman Lounge
- Old Town Barbershop
- The Throwback Barber
- Cut & Chronicle
- The Retro Groom Room
- Westminster Grooming
- Old School Cuts
- Prime Heritage
- Steel Clippers Co.
- Monumental Cuts
- The Aristocrat Barber
- The British Barber Co.
- London Classic Barbers
- Old Blade Barbers
- Barber Chronicle
- The Classic Fade House
- Heritage Gentleman Cuts
- Classic Man
- Baron Barbershop
- The Antique Groomer
- The Clockwork Barber
Ide Nama Barbershop Keren yang Bernuansa Maskulin
Kumpulan nama-nama ini sangat cocok untuk barbershop modern yang ingin menonjolkan karakter maskulin. Cocok banget untuk menarik pelanggan muda yang menginginkan potongan rambut terkini.
- The Groom Room
- Snip & Sip
- Iron Claw
- Iron Man Barbershop
- Warrior Trim
- Stallion Grooming
- Wolf Den Barber
- Beast Mode Barbershop
- Grizzly Barber
- Spartan Cuts
- Braveheart Grooming
- Stone Cold Barber
- The Man Cave
- The Grooming Station
- Barber Culture
- Fine Line Barber
- Maverick Cuts
- Captain’s Barber
- The Boss Grooming
- Summit Barber
- Steel & Scissors
- King’s Barber
- Crown & Clippers
- Urban Beard Co.
- Slick Cuts Studio
- Fresh Line Barbers
- Black Tie Barbers
- Royal Trim Lounge
- Hammer & Blade
- Viking Beard Co.
- Classic Blade Barbers
- Old Town Barbers
- Rust & Razor
- The Shave House
- Fresh Bros Barbers
- The Sharp Society
- Groom & Grind
- The Power Cut
- Valor Cuts
- The Master Blade
- Smooth Edge Cuts
- The Modern Man
- Prime Grooming Lounge
- The Barber Room
- The Daily Trim
- Pure Steel Barber
- Elite Barber Co.
- Style & Steel
- Smooth Edge Cuts
- Kingmaker Barbers
Ide Nama Barbershop yang Bernuansa Mewah dan Eksklusif
Pilihan nama barbershop berikut ini bisa digunakan untuk segmen pasar premium yang mengincar para profesional yang ingin selalu tampil rapi disetiap saat:
- Elite Gentlemen
- The Gold Standard
- Executive Barber
- Prime & Proper
- Polished Professionals
- Skillful Stylers
- Detail Gents
- Perfection Grooming
- Barberr Artistry
- Sleek & Stylish
- First Class Cuts
- Royal Flush Barber
- The Posh Barber
- Grand Salon for Men
- Aristocrat Barber
- Paramount Barber
- Infinity Cuts
- The Final Touch
- Precision Parlor
- Cut & Contrast
- Style Sanctuary
- Barber Culture
- Gent’s Lounge
- Art of Fade
- The Groom Room
- Trim Time
- Nobleman Barbershop
- Executive Lounge Barbershop
- Studio 18K Barbershop
- The Gentlemen Cutter
- The Stylish Scissor for Men
- The Moustache Maestro
- The Beard Boutique
- The Slick Snip
- The Grooming Room
- The Sharp Gentlemen
- The Hair Hallmark
- The Dapper Domain
- Hair Heroes
- Scissor Symphony
Ide Nama Barbershop Keren dalam Bahasa Indonesia
Kumpulan nama ini sangat cocok sekali bagi pebisnis yang ingin membangun barbershop dengan branding lokal dengan nama yang mudah diingat oleh semua kalangan:
- Pangkas Berkelas
- Seniman Rambut
- Rumah Cukur Klasik
- Gunting Sakti
- Sentuhan Maskulin
- Ruang Grooming
- Gunting Ganteng
- Si Ganteng Barbershop
- Klimis Keren
- Rumah Cukur Gentleman
- Kagoan Pangkas
- Sisi Maskulin
- Maestro Pangkas
- Sang Jawara Barber
- Rumah Cukur Klasik
- Klasik Modern Barbershop
- Sentuhan Pria
- Cukur Jempolan
- Garis Jantan
- Gaya Pria Tempoe Doeloe
- Pangkas Tempo Dulu
- 26. Seniman Rambut
- Metro Pangkas
- Rumah Pangkas
- Gunting Sakti
Ide Nama Barbershop Keren yang Singkat dan Minimalis
Berikut adalah kumpulan ide nama barbershop yang singkat, minimalis, dan sederhana, yang mudah diingat oleh semua kalangan:
- Metro Groom
- City Fade
- Bold & Clean
- Modern Man
- The Fade Lab
- Neo Cut
- BladeMen
- ApexCut
- FreshTrim
- Gent’s Loft
- District Fade
- Current Barber
- Alpha Cut
- Trendsetters Grooming
- Skyline Barber
- Unity Cutys
- Silver Blade
- Blade & Co.
- Sharp Edge
- Master Blade
- Elite Scissors
- Thunder Cut
- Head Master
- Clip & Culture
- Barber Lab
- The Spot
- Steel Craft
- Black Steel
- Gentle Cut
- Clean Cut Co.
- Iron & Ink
- Top Tier Trim
- The Shave Den
- Cuts & Culture
- Smooth Edge Cuts
- The Craft Barber
- First Class Cuts
- Axe & Blade
- Zero Point
- True North
- Sleek Barber
- Mane Craft
- Final Touch
- Anchor Cut
- Cold Steel
- Dapper Den
- Kindred Cut
- East Fade
- Grit & Glory
- Outlaw Barber