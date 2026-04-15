200 + Ide Nama Barbershop Keren, Unik, dan Maskulin, Cocok untuk Branding Usaha

Rabu, 15 April 2026 | 26 Syawwal 1447
OlehIndira Lintang
Rabu, 15 April 2026 - 19:00 WIB
Pria membuka bisnis barbershop (Foto: Freepik)

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis barbershop di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.

Bahkan, Asosiasi Barbershop Indonesia mencatat bahwa bisnis potong rambut di Indonesia tumbuh 30 persen pada tahun 2017, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran pria terhadap pentingnya gaya dan penampilan, khususnya rambut.

Tren ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini terlihat dari menjamurnya barbershop dengan berbagai konsep, mulai dari yang modern dan kekinian hingga yang mengusung nuansa klasik.

Bagi yang berencana terjun ke bisnis ini, sekarang adalah waktu yang tepat. Namun, sebelum menjalankannya, pastikan sudah memiliki nama barbershop yang keren dan mudah diingat oleh semua kalangan.

Ide Nama Barbershop Keren Bernuansa Klasik dan Vintage

Bagi yang berencana membangun usaha potong rambut dengan konsep klasik dan vintage, berikut adalah beberapa nama yang bisa dipakai atau dijadikan inspirasi untuk nama usaha:

  1. Golden Scissors
  2. Ancestor Barbershop
  3. Traditional Trim
  4. Timeless Barber
  5. The Noble Cut
  6. Retro Fade
  7. Old School Cuts
  8. Classic Grooming Co.
  9. Vintage Blade
  10. The Gentlemen’s Club
  11. Grandfather’s Razor
  12. Crown & Cut
  13. History Cut
  14. Oxford Barber House
  15. Timeless Trim
  16. Signature Vintage Cuts
  17. 1950 Barber Co.
  18. Gentleman’s Grooming Co.
  19. Industrial Cut Co.
  20. The Classic Gentleman Lounge
  21. Old Town Barbershop
  22. The Throwback Barber
  23. Cut & Chronicle
  24. The Retro Groom Room
  25. Westminster Grooming
  26. Old School Cuts
  27. Prime Heritage
  28. Steel Clippers Co.
  29. Monumental Cuts
  30. The Aristocrat Barber
  31. The British Barber Co.
  32. London Classic Barbers
  33. Old Blade Barbers
  34. Barber Chronicle
  35. The Classic Fade House
  36. Heritage Gentleman Cuts
  37. Classic Man
  38. Baron Barbershop
  39. The Antique Groomer
  40. The Clockwork Barber

Ide Nama Barbershop Keren yang Bernuansa Maskulin

Kumpulan nama-nama ini sangat cocok untuk barbershop modern yang ingin menonjolkan karakter maskulin. Cocok banget untuk menarik pelanggan muda yang menginginkan potongan rambut terkini.

  1. The Groom Room
  2. Snip & Sip
  3. Iron Claw 
  4. Iron Man Barbershop
  5. Warrior Trim
  6. Stallion Grooming
  7. Wolf Den Barber
  8. Beast Mode Barbershop
  9. Grizzly Barber
  10. Spartan Cuts
  11. Braveheart Grooming
  12. Stone Cold Barber
  13. The Man Cave
  14. The Grooming Station
  15. Barber Culture
  16. Fine Line Barber
  17. Maverick Cuts
  18. Captain’s Barber
  19. The Boss Grooming
  20. Summit Barber
  21. Steel & Scissors
  22. King’s Barber
  23. Crown & Clippers
  24. Urban Beard Co.
  25. Slick Cuts Studio
  26. Fresh Line Barbers
  27. Black Tie Barbers
  28. Royal Trim Lounge
  29. Hammer & Blade
  30. Viking Beard Co.
  31. Classic Blade Barbers
  32. Old Town Barbers
  33. Rust & Razor
  34. The Shave House
  35. Fresh Bros Barbers
  36. The Sharp Society
  37. Groom & Grind
  38. The Power Cut
  39. Valor Cuts
  40. The Master Blade
  41. Smooth Edge Cuts
  42. The Modern Man
  43. Prime Grooming Lounge
  44. The Barber Room
  45. The Daily Trim
  46. Pure Steel Barber
  47. Elite Barber Co.
  48. Style & Steel
  49. Smooth Edge Cuts
  50. Kingmaker Barbers

Ide Nama Barbershop yang Bernuansa Mewah dan Eksklusif

Pilihan nama barbershop berikut ini bisa digunakan untuk segmen pasar premium yang mengincar para profesional yang ingin selalu tampil rapi disetiap saat:

  1. Elite Gentlemen
  2. The Gold Standard
  3. Executive Barber
  4. Prime & Proper
  5. Polished Professionals
  6. Skillful Stylers
  7. Detail Gents
  8. Perfection Grooming
  9. Barberr Artistry
  10. Sleek & Stylish
  11. First Class Cuts
  12. Royal Flush Barber
  13. The Posh Barber
  14. Grand Salon for Men
  15. Aristocrat Barber
  16. Paramount Barber
  17. Infinity Cuts
  18. The Final Touch
  19. Precision Parlor
  20. Cut & Contrast
  21. Style Sanctuary
  22. Barber Culture
  23. Gent’s Lounge
  24. Art of Fade
  25. The Groom Room
  26. Trim Time
  27. Nobleman Barbershop
  28. Executive Lounge Barbershop
  29. Studio 18K Barbershop
  30. The Gentlemen Cutter
  31. The Stylish Scissor for Men
  32. The Moustache Maestro
  33. The Beard Boutique
  34. The Slick Snip
  35. The Grooming Room
  36. The Sharp Gentlemen
  37. The Hair Hallmark
  38. The Dapper Domain
  39. Hair Heroes
  40. Scissor Symphony

Ide Nama Barbershop Keren dalam Bahasa Indonesia

Kumpulan nama ini sangat cocok sekali bagi pebisnis yang ingin membangun barbershop dengan branding lokal dengan nama yang mudah diingat oleh semua kalangan:

  1. Pangkas Berkelas
  2. Seniman Rambut
  3. Rumah Cukur Klasik
  4. Gunting Sakti
  5. Sentuhan Maskulin
  6. Ruang Grooming
  7. Gunting Ganteng
  8. Si Ganteng Barbershop
  9. Klimis Keren
  10. Rumah Cukur Gentleman
  11. Kagoan Pangkas
  12. Sisi Maskulin
  13. Maestro Pangkas
  14. Sang Jawara Barber
  15. Rumah Cukur Klasik
  16. Klasik Modern Barbershop
  17. Sentuhan Pria
  18. Cukur Jempolan
  19. Garis Jantan
  20. Gaya Pria Tempoe Doeloe
  21. Pangkas Tempo Dulu
  22. 26. Seniman Rambut
  23. Metro Pangkas
  24. Rumah Pangkas
  25. Gunting Sakti

Ide Nama Barbershop Keren yang Singkat dan Minimalis

Berikut adalah kumpulan ide nama barbershop yang singkat, minimalis, dan sederhana, yang mudah diingat oleh semua kalangan:

  1. Metro Groom
  2. City Fade
  3. Bold & Clean
  4. Modern Man
  5. The Fade Lab
  6. Neo Cut
  7. BladeMen
  8. ApexCut
  9. FreshTrim
  10. Gent’s Loft
  11. District Fade
  12. Current Barber
  13. Alpha Cut
  14. Trendsetters Grooming
  15. Skyline Barber
  16. Unity Cutys
  17. Silver Blade
  18. Blade & Co.
  19. Sharp Edge
  20. Master Blade
  21. Elite Scissors
  22. Thunder Cut
  23. Head Master
  24. Clip & Culture
  25. Barber Lab
  26. The Spot
  27. Steel Craft
  28. Black Steel
  29. Gentle Cut
  30. Clean Cut Co.
  31. Iron & Ink
  32. Top Tier Trim
  33. The Shave Den
  34. Cuts & Culture
  35. Smooth Edge Cuts
  36. The Craft Barber
  37. First Class Cuts
  38. Axe & Blade
  39. Zero Point
  40. True North
  41. Sleek Barber
  42. Mane Craft
  43. Final Touch
  44. Anchor Cut
  45. Cold Steel
  46. Dapper Den
  47. Kindred Cut
  48. East Fade
  49. Grit & Glory
  50. Outlaw Barber
