Kumpulan Meme Kocak Usai MU Ditenggelamkan Liverpool 7-0, Dijamin Ngakak!

Pesta gol terjadi saat Liverpool membantai Manchester United tujuh gol tanpa balas dalam matchday ke-26 Liga Inggris di Anfield yang berakhir pada Senin (6/3/2023) dini hari WIB.

Mohamed Salah, Cody Gakpo dan Darwin Nunez masing-masing mencetak dua gol, dengan Roberto Firmino menyumbangkan satu gol untuk Liverpool dalam pertandingan ini.

Kemenangan ini membuat Liverpool menggeser Newcastle untuk naik ke posisi lima dengan torehan 42 poin, tertinggal tiga poin dari Tottenham Hotspur di tempat keempat.

Skuad MU seperti berada di atas awan dalam seminggu terakhir. Mereka tidak terkalahkan selama 11 pertandingan, termasuk melawan Barcelona, dan meraih trofi perdana Piala Liga Inggris dengan manajer baru, Erik Ten Hag. Ten Hag percaya bahwa Stadion Anfield sama saja dengan markas tim lain.

Namun, “Setan Merah” terbakar dengan nyala para penyerang The Reds setelah dikalahkan 0-7. Trisula Liverpool, Darwin Nunez, Gakpo, dan Mohamed Salah, membuat para pemain MU pulang dengan kepala tertunduk karena kekalahan terbesar dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Meme-meme kocak pun bertebaran di media sosial Twitter menyambut hasil ini. Berikut beberapa di antaranya.

Bukan lagi Erik Ten Hag, tapi Erik Seven Hag

Liverpool 7-0 Man United pic.twitter.com/QHSiNf4POU

— Troll Football (@TrollFootball) March 5, 2023

Nomor punggung Ronaldo nempel di papan skor

— Troll Football (@TrollFootball) March 5, 2023

Erik Ten Hag terbangun jam 8 pagi dan kaget. "Buset, mereka mencetak gol lagi?" teriaknya

Erik ten Hag’s wife: “Honey wake up it’s 8”

ten Hag: “WHAT? They scored again!?” pic.twitter.com/YV2Qgl6ZuP

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 5, 2023

Ekspresi Garry Neville

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 5, 2023

Di bawah asuhan Ten Hag, MU sudah beberapa kali kalah telak

❌ 4-0 vs Brentford❌ 6-3 vs Man City❌ 7-0 vs Liverpool

Ladies and Gentlemen welcome to Erik Ten hag's Manchester United. pic.twitter.com/45ECG5RGOQ

— 𝙂𝘼𝘽𝙀𝘼𝙎𝙏 ✍🏿 (@AfcGabeast) March 5, 2023

Rashford semalam benar-benar mengecewakan penampilannya

Rashford against Liverpool today: pic.twitter.com/xOEBJ1dq1O

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 5, 2023

Mo Salah menjadi pemain yang bikin ketakutan bek MU

Salah butchered the butcher pic.twitter.com/yAuP0rD6MX

— Troll Football (@TrollFootball) March 5, 2023

Kala MU jadi Ferdy Sambo

— in somnus veritas (@anggadanuu) March 6, 2023