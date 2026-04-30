20 Puisi Islami Pendek tentang Cinta kepada Allah, Rasul, Doa, Syukur, dan Keteguhan Iman

Kamis, 30 April 2026 - 13:00 WIB

Ilustrasi seorang muslim yang sedang menulis puisi Islami

Puisi pendek tentang Islam banyak diminati karena mampu menyampaikan pesan spiritual yang dalam dengan cara sederhana dan cepat dipahami.

Di tengah kesibukan, bentuk puisinya yang ringkas menjadi pengingat untuk selalu mengingat Allah SWT (dzikrullah).

Tema puisi yang diangkat pun umumnya seputar cinta kepada Allah dan Rasul, sehingga terasa menenangkan dan menyentuh hati.

Selain itu, karena singkat dan bermakna, puisi ini mudah dibagikan sebagai motivasi harian di media sosial.

Untuk Anda yang ingin menenangkan hati atau mendekatkan diri kepada Allah, kumpulan puisi Islami pendek ini bisa menjadi teman sejenak, menghadirkan keteduhan dan mewakili doa yang belum sempat terucap.

Kumpulan Puisi Islami Pendek

Ilustrasi mengenai puisi Islami pendek

Berikut adalah kumpulan puisi Islami pendek yang menghadirkan ketenangan hati, menguatkan iman, serta mengajak untuk lebih dekat kepada Allah melalui rangkaian kata yang lembut dan penuh makna:

1. Mencintai-Mu dalam Diam

Di setiap sujud yang tak bersuara,

aku titipkan rindu yang tak terucap.

Dalam diam yang paling dalam,

hanya nama-Mu yang tetap melekat.

Bukan pada dunia aku berharap,

melainkan pada-Mu, yang tak pernah luput menatap.

Cinta ini tak butuh tepuk tangan,

cukup Engkau tahu, itu sudah menenangkan.

2. Allah Selalu Dekat

Saat langkahku goyah di jalan yang panjang,

aku lupa, Engkau tak pernah benar-benar jauh.

Dalam sepi, dalam tangis yang tertahan,

aku sering tersesat oleh gelisah yang rapuh.

Namun nama-Mu menjadi pelipur yang utuh.

Aku mencari ke mana-mana,

padahal Engkau selalu ada di dalam doa.

3. Doa yang Tak Pernah Sia-Sia

Kupanjatkan doa di langit malam,

bersama harap yang kadang samar.

Di antara lelah dan resah yang datang,

aku tetap percaya Engkau Maha Mendengar.

Meski tak langsung Engkau jawab,

aku tahu Engkau tak pernah mengabaikan.

Sebab setiap pinta yang terucap,

tak pernah jatuh tanpa Engkau tangkap.

4. Di Balik Ujian

Hari-hari terasa berat kulalui,

seakan dunia tak lagi ramah.

Di setiap luka yang datang menghampiri,

aku belajar makna sebuah pasrah.

Namun Engkau berbisik lembut,

“Ini jalan menuju berkah.”

Aku belajar dari tiap luka,

bahwa sabar adalah pintu menuju bahagia.

5. Rindu pada Surga

Langit malam penuh bintang,

mengingatkanku pada janji-Mu yang terang.

Tentang tempat yang tak pernah hilang,

surga penuh kedamaian yang tenang.

Bagi hati yang teguh dalam keimanan.

Semoga langkah ini tak tersesat arah,

hingga tiba waktunya pulang dengan indah.

6. Hati yang Kembali

Aku pernah jauh, tersesat langkah,

mengejar dunia yang fana.

Hingga hatiku lelah dan menyerah,

baru kusadari semua tak bermakna.

Namun Engkau panggil dengan cinta,

mengajakku pulang tanpa cela.

Kini di sajadah aku bersimpuh,

menemukan tenang yang dulu runtuh.

7. Syukur dalam Sederhana

Tak semua yang kuinginkan kudapat,

namun semua yang ada cukup berarti.

Di balik kurang yang sering terlihat,

tersimpan cukup yang Engkau beri.

Engkau ajarkan arti syukur sejati,

dalam hal kecil yang sering terlewati.

Aku belajar tersenyum hari ini,

karena Engkau masih memberiku napas ini.

8. Cahaya di Dalam Hati

Gelap kadang menyelimuti jiwa,

membuatku lupa arah dan tujuan.

Dalam resah yang datang tiba-tiba,

aku hampir kehilangan pegangan.

Namun cahaya-Mu tak pernah padam,

menuntunku kembali ke jalan kebaikan.

Selama nama-Mu kusebut dalam hati,

aku yakin tak akan pernah sendiri.

9. Dalam Sujud yang Panjang

Di hamparan sajadah yang sederhana,

aku rebahkan segala lelah.

Dalam diam yang tak banyak kata,

aku serahkan semua resah.

Tak ada tempat sejujur ini,

untuk mengadu tanpa salah.

Di antara air mata yang jatuh pelan,

aku temukan damai yang tak tergantikan.

10. Tuhan, Aku Kembali

Aku datang dengan langkah ragu,

membawa dosa yang tak terhitung.

Di balik hati yang sering kelu,

aku berharap ampun-Mu menyambung.

Namun pintu-Mu tetap terbuka,

menyambut tanpa menghitung untung.

Betapa luas kasih-Mu ya Rabb,

hingga pendosa pun masih Kau peluk erat.

11. Pagi yang Penuh Syukur

Mentari menyapa dengan hangatnya cahaya,

membangunkanku dari lelap yang fana.

Hari baru, kesempatan baru,

untuk memperbaiki langkah dan jiwa.

Di antara hiruk pikuk yang mulai terasa,

aku coba menata hati yang sederhana.

Aku ucapkan syukur sederhana,

atas hidup yang masih Engkau jaga.

12. Sabar yang Menguatkan

Tak semua jalan terasa mudah,

kadang penuh batu dan luka.

Di setiap langkah yang terasa payah,

aku hampir ingin menyerah saja.

Namun Engkau ajarkan arti sabar,

sebagai kekuatan yang luar biasa.

Di balik ujian yang terasa berat,

tersimpan hikmah yang tak terlihat.

13. Malam dan Doa

Di sunyi malam yang panjang,

aku bisikkan harap yang terpendam.

Dalam lelah yang sulit hilang,

aku datang membawa beban.

Hanya Engkau tempat bersandar,

dari segala rasa yang teredam.

Walau dunia terasa menjauh,

doa membuatku tetap utuh.

14. Jejak Menuju Ridha

Langkah kecil yang kutapaki,

kadang goyah, kadang terhenti.

Di antara ragu yang menghampiri,

aku tetap mencoba berdiri.

Namun aku percaya satu hal,

ridha-Mu tujuan sejati.

Meski lambat aku berjalan,

asal tetap di jalan kebenaran.

15. Hati yang Berserah

Aku lepas segala genggaman,

yang dulu kupaksa untuk bertahan.

Apa yang dulu kuanggap penting,

perlahan hilang dari genggaman.

Kini aku belajar berserah,

pada takdir yang Engkau tentukan.

Karena yang Engkau pilihkan,

pasti lebih baik dari yang kuimpikan.

16. Dalam Nama-Mu

Kuawali hari dengan menyebut nama-Mu,

agar langkahku tak tersesat arah.

Di setiap keputusan yang kutempuh,

aku berharap Engkau selalu di tengah.

Dalam suka maupun resah,

aku ingin tetap mengingat-Mu.

Karena tanpa-Mu aku rapuh,

dan hanya pada-Mu aku bersungguh.

17. Rindu yang Terjaga

Ada rindu yang tak biasa,

bukan pada manusia semata.

Tapi pada damai yang sempurna,

di dekat-Mu yang Maha Kuasa.

Dalam setiap doa yang kupanjatkan,

rindu itu terus terjaga.

Semoga kelak aku layak,

menatap rahmat-Mu tanpa jarak.

18. Cahaya Iman

Iman itu kadang naik turun,

terombang-ambing oleh dunia.

Di saat hati mulai rapuh dan runtuh,

aku hampir kehilangan arah juga.

Namun Engkau tak pernah lelah,

menuntun kembali hamba-Mu yang lupa.

Di setiap taubat yang tulus,

cahaya itu kembali terurus.

19. Jalan Pulang

Sejauh apa pun aku melangkah,

tak pernah Engkau tutup arah pulang.

Di jalan yang penuh salah dan lelah,

aku sering merasa hilang.

Namun kasih-Mu selalu datang,

meski aku sering mengulang salah.

Aku hanya perlu kembali,

dan Engkau sudah menanti.

20. Tenang Bersama-Mu

Saat dunia terasa bising,

dan hati mulai kehilangan arah,

semua terasa begitu asing,

seakan tak ada tempat berserah.

Aku sebut nama-Mu perlahan,

hingga jiwa kembali cerah.

Dalam dekapan doa yang lirih,

aku temukan tenang yang bersih.