15 Puisi Wiji Thukul yang Menantang, Mengkritik, dan Menggerakkan

Senin, 4 Mei 2026 - 10:00 WIB

Senin, 4 Mei 2026 - 10:00 WIB

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

Ukuran Font Kecil Besar

Wiji Thukul merupakan penyair sekaligus aktivis HAM Indonesia yang dikenal luas lewat puisi-puisinya yang lantang mengkritik rezim Orde Baru.

Karyanya banyak dicari karena menggunakan bahasa yang sederhana, tetapi tajam dan langsung menyentuh persoalan.

Ia konsisten mengangkat suara kaum tertindas, terutama buruh dan wong cilik.

Lahir di Solo, Thukul juga dijuluki “penyair pelo” karena gaya bicaranya, namun hal itu tidak mengurangi kekuatan puisinya.

Justru, dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, ia mampu menyampaikan kritik sosial secara kuat dan membangkitkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.

Bagi Anda yang ingin menikmati karya sastra dengan bahasa yang lugas, penuh makna, dan sarat semangat perlawanan, kumpulan puisi Wiji Thukul ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dibaca dan direnungkan.

Kumpulan Puisi Wiji Thukul

Berikut adalah kumpulan puisi Wiji Thukul yang menggambarkan perlawanan, keberanian, dan suara rakyat kecil yang sering terpinggirkan:

1. Peringatan

jika rakyat pergi

ketika penguasa pidato

kita harus hati-hati

barangkali mereka putus asa

kalau rakyat sembunyi

dan berbisik-bisik

ketika membicarakan masalahnya sendiri

penguasa harus waspada dan belajar mendengar

bila rakyat tidak berani mengeluh

itu artinya sudah gawat

dan bila omongan penguasa

tidak boleh dibantah

kebenaran pasti terancam

apabila usul ditolak tanpa ditimbang

suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

dituduh subversif dan mengganggu keamanan

maka hanya ada satu kata: lawan!

2. Bunga dan Tembok

seumpama bunga

kami adalah bunga yang tak

kau kehendaki tumbuh

engkau lebih suka membangun

rumah dan merampas tanahseumpama bunga

kami adalah bunga yang tak

kau kehendaki adanya

engkau lebih suka membangun

jalan raya dan pagar besi

seumpama bunga

kami adalah bunga yang

dirontokkan di bumi kami sendiri

jika kami bunga

engkau adalah tembok

tapi di tubuh tembok itu

telah kami sebar biji-biji

suatu saat kami akan tumbuh bersama

dengan keyakinan: engkau harus hancur!

dalam keyakinan kami

di manapun –tirani harus tumbang!

3. Sehari Saja Kawan

Satu kawan bawa tiga kawan

Masing-masing nggandeng lima kawan

Sudah berapa kita punya kawan

Satukawan bawa tiga kawan

Masing-masing bawa lima kawan

Kalau kita satu pabrik bayangkan kawan

Kalau kita satu hati kawan

Satu tuntutan bersatu suara

Satu pabrik satu kekuatan

Kita tak mimpi kawan!

Kalau satu pabrik bersatu hati

Mogok dengan seratus poster

Tiga hari tiga malam

Kenapa tidak kawan

Kalau satu pabrik satu serikat buruh

Bersatu hati

Mogok bersama sepuluh daerah

Sehari saja kawan

Sehari saja kawan

Sehari saja kawan

Kalau kita yang berjuta-juta

Bersatu hati mogok

Maka kapas tetap terwujud kapas

Karena mesin pintal akan mati

Kapas akan tetap berwujud kapas

Tidak akan berwujud menjadi kain

Serupa pelangi pabrik akan lumpuh mati

Juga jalan-jalan

Anak-anak tak pergi sekolah

Karena tak ada bis

Langit pun akan sunyi

Karena mesin pesawat terbang tak berputar

Karena lapangan terbang lumpuh mati

Sehari saja kawan

Kalau kita mogok kerja

Dan menyanyi dalam satu barisan

Sehari saja kawan

Kapitalis pasti kelabakan!!

4. Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa

aku bukan artis pembuat berita

tapi memang

aku selalu kabar buruk

buat para penguasa

puisiku bukan puisi

tapi kata-kata gelap

yang berkeringat

dan berdesakan mencari jalan

ia tak mati-mati

meski bola mataku diganti

ia tak mati-mati

meski bercerai dengan rumah

ia tak mati-mati

telah kubayar apa yang dia minta

umur-tenaga-luka

kata-kata itu selalu menagih

padaku ia selalu berkata

:kau masih hidup!

aku memang masih utuh

dan kata-kata belum binasa

5. Waktu tak pernah keliru

waktu tak pernah keliru

menipu pun percuma

terbongkar juga

waktu tak pernah keliru

janjimu tercatat

yang kau perbuat melekat

waktu tak pernah keliru

akan menunjuk dan menelanjangi

dan membangun kembali diri kita

cinta kita diuji

dijungkirbalik

lalu ditegakkan lagi

6. Jebol

ayo bergerak

kacaukan kebisuan

biar jebol

hidupkan kembali kata-kata

dalam tindakan

siapkan tuntutan!

7. Bagus Bagus

koran sekarang cetakannya bagus bagus

peralatannya bagus bagus

ekonomi wartawan bagus bagus

beritanya bagus bagus

isinya bagus bagus

setelah membaca

orang manggut-manggut

dan bilang: bagus bagus

8. Surat Seorang Buruh Kepada Adik-Adiknya

rasa dosa membuat tidurku seperti buronan

tanggung jawab yang kutinggalkan

menjadi bayangan memburu pikiran

sebelum tidur aku selalu merasa persis bajingan

mak kuputuskan: aku harus pulang

pada mulanya aku merasa ketakutan

tapi aku sadar hidup memang seperti teka-teki

harus dijawab dengan keberanian

nasib tak pernah bertanya nama kita siapa

dia memeluk siapapun yang ingin dipeluknya

kita tidak bisa menolaknya

kemarin aku cekcok mulut dengan istri majikanku

gara-garanya hanya sebuah sendok

aku mengaduk kopi dengan sendok majikanku

isteri majikanku marah akupun berang

karena itu semakin kuat keinginanku untuk pulang

dengan ijazah smp apa yang bisa aku lakukan?

ketika aku berpikir aku merasa hidup

kemiskinan semakin sewenang-wenang

tapi itu bukan alasan bagi kita

untuk lari dari kehidupan dan tidak melawan

9. Sajak Ibu

ibu pernah mengusirku minggat dari rumah

tetapi menangis ketika aku susah

ibu tak bisa memejamkan mata

bila adikku tak bisa tidur karena lapar

ibu akan marah besar

bila kami merebut jatah makan

yang bukan hak kami

ibuku memberi pelajaran keadilan

dengan kasih sayang

ketabahan ibuku

mengubah rasa sayur murah

jadi sedap

ibu menangis ketika aku mendapat susah

ibu menangis ketika aku bahagia

ibu menangis ketika adikku mencuri sepeda

ibu menangis ketika adikku keluar penjara

ibu adalah hati yang rela menerima

selalu disakiti oleh anak-anaknya

penuh maaf dan ampun

kasih sayang ibu

adalah kilau sinar kegaiban tuhan

membangkitkan haru insan

dengan kebajikan

ibu mengenalkan aku kepada Tuhan

10. Dalam Kamar 6 x 7 Meter

mimpi-mimpi bagusku kubunuh dengan kenyataan

tinggal tubuh kurus kering dan cericit tikus

ketika kuterbaring tidur di tikar dan bantal

yang banyak bangsatnya.

tak seluruh mimpi-mimpi itu sirna

tersisa juga yang sederhana:

alangkah bahagianya aku andai sudah bisa beli

minyak tanah dan menyalakan lampu teplok

lalu membaca buku sampai malam larut dan menulis

alangkah bahagianya aku andai sudah bisa menggaji ibu

membeli baju baru bagi adik-adik ketika lebaran

rokok buat bapak dan lain-lain

lapar memang memalukan!

(tiba-tiba aku mendengar jutaan nyawa saudaraku

yang karena lapar menjadi copet, lonte, dan gelandangan

tiba-tiba aku merasa lebih kaya tinimbang mereka

rumah punya, nyewa tak apa

makan bisa utang kiri-kanan

minum tersedia air sumur umum)

justru hari inilah

ketika aku lapar sendiri dalam kamar 6 x 7 meter

di sini ini

aku bersyukur masih sempat menulis puisi

11. Satu, dua dan tiga

Satu dan dua ataupun tiga,

Semua sama sama bohongnya,

Milih boleh, tidak memilih boleh,

Jangan memaksa, itu hak gue

12. Sungguh Enak Hidup di Televisi

sungguh enak hidup di televisi

tak ada bau

tak ada kecemasan

tak ada keributan

tak ada kebusukan

waktu dihabiskan,

hanya untuk menyanyi

Sungguh enak hidup di televisi

ada dokter dermawan

ada sawah hijau

petani-petani tersenyum

buruh-buruh gajinya cukup, di televisi

buruh-buruh gajinya cukup, di televisi

buruh-buruh gajinya cukup, ………

13. Sajak Suara

sesungguhnya suara itu tak bisa diredam

mulut bisa dibungkam

namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang

dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku

suara-suara itu tak bisa dipenjarakan

di sana bersemayam kemerdekaan

apabila engkau memaksa diam

aku siapkan untukmu: pemberontakan!

sesungguhnya suara itu bukan perampok

yang ingin merayah hartamu

ia ingin bicara

mengapa kau kokang senjata

dan gemetar ketika suara-suara itu

menuntut keadilan?

sesungguhnya suara itu akan menjadi kata

ialah yang mengajari aku bertanya

dan pada akhirnya tidak bisa tidak

engkau harus menjawabnya

apabila engkau tetap bertahan

aku akan memburumu seperti kutukan

14. Tujuan Kita Satu Ibu

kutundukkan kepalaku,

bersama rakyatmu yang berkabung

bagimu yang bertahan di hutan

dan terbunuh di gunung

di timur sana

di hati rakyatmu,

tersebut namamu selalu

di hatiku

aku penyair mendirikan tugu

meneruskan pekik salammu

“a luta continua.”

kutundukkan kepalaku

kepadamu kawan yang dijebloskan

ke penjara negara

hormatku untuk kalian

sangat dalam

karena kalian lolos dan lulus ujian

ujian pertama yang mengguncang

kutundukkan kepalaku

kepadamu ibu-bu

hukum yang bisu

telah merampas hak anakmu

tapi bukan cuma anakmu ibu

yang diburu dianiaya difitnah

dan diadili di pengadilan yang tidak adil ini

karena itu aku pun anakmu

karena aku ditindas

sama seperti anakmu

kita tidak sendirian

kita satu jalan

tujuan kita satu ibu:pembebasan!

kutundukkan kepalaku

kepada semua kalian para korban

sebab hanya kepadamu kepalaku tunduk

kepada penindas

tak pernah aku membungkuk

aku selalu tegak

15. Apa Guna

Apa guna punya ilmu tinggi

Kalau hanya untuk mengibuli

Apa guna banyak baca buku

Kalau mulut kau bungkam melulu

Di mana-mana moncong senjata

berdiri gagah

kongkalikong

Dengan kaum cukong

Di desa-desa rakyat dipaksa

Menjual tanah

Tapi, tapi, tapi, tapi

Dengan harga murah

Apa guna punya ilmu tinggi

Kalau hanya untuk mengibuli

Apa guna banyak baca buku

Kalau mulut kau bungkam melulu