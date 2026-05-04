15 Puisi Wiji Thukul yang Menantang, Mengkritik, dan Menggerakkan
Wiji Thukul (Foto: wijithukul)
Wiji Thukul merupakan penyair sekaligus aktivis HAM Indonesia yang dikenal luas lewat puisi-puisinya yang lantang mengkritik rezim Orde Baru.
Karyanya banyak dicari karena menggunakan bahasa yang sederhana, tetapi tajam dan langsung menyentuh persoalan.
Ia konsisten mengangkat suara kaum tertindas, terutama buruh dan wong cilik.
Lahir di Solo, Thukul juga dijuluki “penyair pelo” karena gaya bicaranya, namun hal itu tidak mengurangi kekuatan puisinya.
Justru, dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, ia mampu menyampaikan kritik sosial secara kuat dan membangkitkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.
Bagi Anda yang ingin menikmati karya sastra dengan bahasa yang lugas, penuh makna, dan sarat semangat perlawanan, kumpulan puisi Wiji Thukul ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dibaca dan direnungkan.
Kumpulan Puisi Wiji Thukul
Berikut adalah kumpulan puisi Wiji Thukul yang menggambarkan perlawanan, keberanian, dan suara rakyat kecil yang sering terpinggirkan:
1. Peringatan
jika rakyat pergi
ketika penguasa pidato
kita harus hati-hati
barangkali mereka putus asa
kalau rakyat sembunyi
dan berbisik-bisik
ketika membicarakan masalahnya sendiri
penguasa harus waspada dan belajar mendengar
bila rakyat tidak berani mengeluh
itu artinya sudah gawat
dan bila omongan penguasa
tidak boleh dibantah
kebenaran pasti terancam
apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan!
2. Bunga dan Tembok
seumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki tumbuh
engkau lebih suka membangun
rumah dan merampas tanahseumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki adanya
engkau lebih suka membangun
jalan raya dan pagar besi
seumpama bunga
kami adalah bunga yang
dirontokkan di bumi kami sendiri
jika kami bunga
engkau adalah tembok
tapi di tubuh tembok itu
telah kami sebar biji-biji
suatu saat kami akan tumbuh bersama
dengan keyakinan: engkau harus hancur!
dalam keyakinan kami
di manapun –tirani harus tumbang!
3. Sehari Saja Kawan
Satu kawan bawa tiga kawan
Masing-masing nggandeng lima kawan
Sudah berapa kita punya kawan
Satukawan bawa tiga kawan
Masing-masing bawa lima kawan
Kalau kita satu pabrik bayangkan kawan
Kalau kita satu hati kawan
Satu tuntutan bersatu suara
Satu pabrik satu kekuatan
Kita tak mimpi kawan!
Kalau satu pabrik bersatu hati
Mogok dengan seratus poster
Tiga hari tiga malam
Kenapa tidak kawan
Kalau satu pabrik satu serikat buruh
Bersatu hati
Mogok bersama sepuluh daerah
Sehari saja kawan
Sehari saja kawan
Sehari saja kawan
Kalau kita yang berjuta-juta
Bersatu hati mogok
Maka kapas tetap terwujud kapas
Karena mesin pintal akan mati
Kapas akan tetap berwujud kapas
Tidak akan berwujud menjadi kain
Serupa pelangi pabrik akan lumpuh mati
Juga jalan-jalan
Anak-anak tak pergi sekolah
Karena tak ada bis
Langit pun akan sunyi
Karena mesin pesawat terbang tak berputar
Karena lapangan terbang lumpuh mati
Sehari saja kawan
Kalau kita mogok kerja
Dan menyanyi dalam satu barisan
Sehari saja kawan
Kapitalis pasti kelabakan!!
4. Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa
aku bukan artis pembuat berita
tapi memang
aku selalu kabar buruk
buat para penguasa
puisiku bukan puisi
tapi kata-kata gelap
yang berkeringat
dan berdesakan mencari jalan
ia tak mati-mati
meski bola mataku diganti
ia tak mati-mati
meski bercerai dengan rumah
ia tak mati-mati
telah kubayar apa yang dia minta
umur-tenaga-luka
kata-kata itu selalu menagih
padaku ia selalu berkata
:kau masih hidup!
aku memang masih utuh
dan kata-kata belum binasa
5. Waktu tak pernah keliru
waktu tak pernah keliru
menipu pun percuma
terbongkar juga
waktu tak pernah keliru
janjimu tercatat
yang kau perbuat melekat
waktu tak pernah keliru
akan menunjuk dan menelanjangi
dan membangun kembali diri kita
cinta kita diuji
dijungkirbalik
lalu ditegakkan lagi
6. Jebol
ayo bergerak
kacaukan kebisuan
biar jebol
hidupkan kembali kata-kata
dalam tindakan
siapkan tuntutan!
7. Bagus Bagus
koran sekarang cetakannya bagus bagus
peralatannya bagus bagus
ekonomi wartawan bagus bagus
beritanya bagus bagus
isinya bagus bagus
setelah membaca
orang manggut-manggut
dan bilang: bagus bagus
8. Surat Seorang Buruh Kepada Adik-Adiknya
rasa dosa membuat tidurku seperti buronan
tanggung jawab yang kutinggalkan
menjadi bayangan memburu pikiran
sebelum tidur aku selalu merasa persis bajingan
mak kuputuskan: aku harus pulang
pada mulanya aku merasa ketakutan
tapi aku sadar hidup memang seperti teka-teki
harus dijawab dengan keberanian
nasib tak pernah bertanya nama kita siapa
dia memeluk siapapun yang ingin dipeluknya
kita tidak bisa menolaknya
kemarin aku cekcok mulut dengan istri majikanku
gara-garanya hanya sebuah sendok
aku mengaduk kopi dengan sendok majikanku
isteri majikanku marah akupun berang
karena itu semakin kuat keinginanku untuk pulang
dengan ijazah smp apa yang bisa aku lakukan?
ketika aku berpikir aku merasa hidup
kemiskinan semakin sewenang-wenang
tapi itu bukan alasan bagi kita
untuk lari dari kehidupan dan tidak melawan
9. Sajak Ibu
ibu pernah mengusirku minggat dari rumah
tetapi menangis ketika aku susah
ibu tak bisa memejamkan mata
bila adikku tak bisa tidur karena lapar
ibu akan marah besar
bila kami merebut jatah makan
yang bukan hak kami
ibuku memberi pelajaran keadilan
dengan kasih sayang
ketabahan ibuku
mengubah rasa sayur murah
jadi sedap
ibu menangis ketika aku mendapat susah
ibu menangis ketika aku bahagia
ibu menangis ketika adikku mencuri sepeda
ibu menangis ketika adikku keluar penjara
ibu adalah hati yang rela menerima
selalu disakiti oleh anak-anaknya
penuh maaf dan ampun
kasih sayang ibu
adalah kilau sinar kegaiban tuhan
membangkitkan haru insan
dengan kebajikan
ibu mengenalkan aku kepada Tuhan
10. Dalam Kamar 6 x 7 Meter
mimpi-mimpi bagusku kubunuh dengan kenyataan
tinggal tubuh kurus kering dan cericit tikus
ketika kuterbaring tidur di tikar dan bantal
yang banyak bangsatnya.
tak seluruh mimpi-mimpi itu sirna
tersisa juga yang sederhana:
alangkah bahagianya aku andai sudah bisa beli
minyak tanah dan menyalakan lampu teplok
lalu membaca buku sampai malam larut dan menulis
alangkah bahagianya aku andai sudah bisa menggaji ibu
membeli baju baru bagi adik-adik ketika lebaran
rokok buat bapak dan lain-lain
lapar memang memalukan!
(tiba-tiba aku mendengar jutaan nyawa saudaraku
yang karena lapar menjadi copet, lonte, dan gelandangan
tiba-tiba aku merasa lebih kaya tinimbang mereka
rumah punya, nyewa tak apa
makan bisa utang kiri-kanan
minum tersedia air sumur umum)
justru hari inilah
ketika aku lapar sendiri dalam kamar 6 x 7 meter
di sini ini
aku bersyukur masih sempat menulis puisi
11. Satu, dua dan tiga
Satu dan dua ataupun tiga,
Semua sama sama bohongnya,
Milih boleh, tidak memilih boleh,
Jangan memaksa, itu hak gue
12. Sungguh Enak Hidup di Televisi
sungguh enak hidup di televisi
tak ada bau
tak ada kecemasan
tak ada keributan
tak ada kebusukan
waktu dihabiskan,
hanya untuk menyanyi
Sungguh enak hidup di televisi
ada dokter dermawan
ada sawah hijau
petani-petani tersenyum
buruh-buruh gajinya cukup, di televisi
buruh-buruh gajinya cukup, di televisi
buruh-buruh gajinya cukup, ………
13. Sajak Suara
sesungguhnya suara itu tak bisa diredam
mulut bisa dibungkam
namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang
dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku
suara-suara itu tak bisa dipenjarakan
di sana bersemayam kemerdekaan
apabila engkau memaksa diam
aku siapkan untukmu: pemberontakan!
sesungguhnya suara itu bukan perampok
yang ingin merayah hartamu
ia ingin bicara
mengapa kau kokang senjata
dan gemetar ketika suara-suara itu
menuntut keadilan?
sesungguhnya suara itu akan menjadi kata
ialah yang mengajari aku bertanya
dan pada akhirnya tidak bisa tidak
engkau harus menjawabnya
apabila engkau tetap bertahan
aku akan memburumu seperti kutukan
14. Tujuan Kita Satu Ibu
kutundukkan kepalaku,
bersama rakyatmu yang berkabung
bagimu yang bertahan di hutan
dan terbunuh di gunung
di timur sana
di hati rakyatmu,
tersebut namamu selalu
di hatiku
aku penyair mendirikan tugu
meneruskan pekik salammu
“a luta continua.”
kutundukkan kepalaku
kepadamu kawan yang dijebloskan
ke penjara negara
hormatku untuk kalian
sangat dalam
karena kalian lolos dan lulus ujian
ujian pertama yang mengguncang
kutundukkan kepalaku
kepadamu ibu-bu
hukum yang bisu
telah merampas hak anakmu
tapi bukan cuma anakmu ibu
yang diburu dianiaya difitnah
dan diadili di pengadilan yang tidak adil ini
karena itu aku pun anakmu
karena aku ditindas
sama seperti anakmu
kita tidak sendirian
kita satu jalan
tujuan kita satu ibu:pembebasan!
kutundukkan kepalaku
kepada semua kalian para korban
sebab hanya kepadamu kepalaku tunduk
kepada penindas
tak pernah aku membungkuk
aku selalu tegak
15. Apa Guna
Apa guna punya ilmu tinggi
Kalau hanya untuk mengibuli
Apa guna banyak baca buku
Kalau mulut kau bungkam melulu
Di mana-mana moncong senjata
berdiri gagah
kongkalikong
Dengan kaum cukong
Di desa-desa rakyat dipaksa
Menjual tanah
Tapi, tapi, tapi, tapi
Dengan harga murah
Apa guna punya ilmu tinggi
Kalau hanya untuk mengibuli
Apa guna banyak baca buku
Kalau mulut kau bungkam melulu