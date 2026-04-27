Kuncinya Petani Sejahtera, PKB Optimistis Swasembada Pangan Nasional 2029 Tercapai

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Rina Saadah, optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai.

Keyakinan ini didasari pada keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025, yang dinilai menjadi fondasi krusial bagi kemandirian pangan komoditas strategis lainnya.

Ia menegaskan, target tiga tahun ke depan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar angan-angan, melainkan sasaran nyata yang harus disokong oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Tercapainya swasembada beras menandakan Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keberhasilan ini menjadi pijakan penting menuju swasembada pangan nasional secara menyeluruh,” ujar Rina di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menuturkan, berdasarkan data yang dimilikinya, kinerja sektor pangan sepanjang 2025 cukup impresif, dengan stok beras Bulog sempat menyentuh angka 4,2 juta ton pada Juni 2025. Memasuki awal 2026, stok beras nasional bahkan tercatat mencapai 12,53 juta ton, melonjak 49,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Rina memaparkan sejumlah langkah strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah agar target 2029 tidak sekadar menjadi simbol. Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan terjangkau bagi petani.

“Sejauh ini, pembenahan distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah menunjukkan progres yang baik, di mana akses petani ke pupuk subsidi relatif lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Selain persoalan pupuk, kata dia, pemerintah harus mempercepat perbaikan sistem irigasi dan pembangunan jalan produksi untuk memangkas biaya logistik pertanian. Langkah ini penting untuk memastikan hasil panen petani dapat terserap pasar dengan harga yang baik.

“Menjaga harga jual hasil panen di tingkat petani agar tetap menguntungkan sehingga petani memiliki gairah untuk terus berproduksi,” kata dia.

Rina menekankan, kunci keberhasilan swasembada pangan terletak pada kesejahteraan petani. Ia menilai, jika petani mendapatkan keuntungan yang layak, maka produktivitas nasional akan meningkat secara alami.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, kedaulatan pangan menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Pemerintah, tidak hanya menargetkan peningkatan produksi, namun juga memastikan seluruh ekosistem pertanian, berjalan adil dan berpihak kepada petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah sudah buktikan, begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani, dengan adil, dan dengan cukup, dan dengan harga yang kita turunkan” kata Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Minggu (8/2/2026).

Kebijakan tersebut, turut menopang peningkatan kinerja produksi pangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025, mencapai 34,69 juta ton. Atau meningkat 13,29 persen ketimbang 2024.

Capaian tersebut, sejalan dengan proyeksi FAO dan USDA yang memperkirakan produksi beras Indonesia berada di kisaran 34,6 juta ton, sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN. Peningkatan produksi tersebut berdampak langsung pada penguatan cadangan pangan nasional. Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas capaian stok beras nasional yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah pertama kali dalam sejarah republik kita cadangan beras kita di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah republik Indonesia,” pungkasnya

