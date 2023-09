Kunjungan Kerja di Eropa, Anies Paparkan Masa Depan Transportasi Jakarta

Gubernur DKI Anies Baswedan bersama PT MRT Jakarta memaparkan rencana pembangunan fase 3 dan fase 4 (East-West line) di depan perwakilan pemerintahan kerajaan Inggris serta delapan perusahaan swasta Inggris.

Dalam kunjungan kerja di Eropa itu, Anies menjelaskan persoalan utama transportasi di Ibu kota, yaitu pembangunan yang berorientasi pada kendaraan roda empat. Hal ini yang akan dirubah oleh Anies.

"Saat ini dan ke depannya kami akan mengubah paradigma tersebut menjadi transit oriented development," kata Anies dalam roundtable discussion 'Building Sustainable MRT Jakarta (MRTJ) East West Corridor' di Inggris melalui keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Baca Juga: Pemprov Jakarta Klaim Water Mist Kurangi Polusi

Anies menambahkan, ia juga akan merestrukturisasi ulang transportasi publik di Jakarta, peraturan zona pembangunan, serta tata kota untuk merefleksikan pendekatan berbasis kawasan berorientasi transit.

"Semua itu telah kami lakukan empat tahun terakhir. Kami ingin membangun sistem transportasi publik yang dapat mencakup seluruh area di Jakarta yang terintegrasi satu sama lain serta terjangkau," tuturnya.

Sebanyak delapan perusahaan sektor perkeretaapian Inggris mendengarkan pemaparan Anies terkait rencana pengembangan MRT Jakarta khususnya fase 3 koridor timur-barat dan fase 4 koridor Fatmawati-TMII.

Delapan perusahaan tersebut di antaranya Crossrail International, XRail Group, Arup, Colas Rail, BDP, Alstom, Mott MacDonald dan Standard Chartered Bank yang turut didampingi oleh UK Export Finance dan Departemen Perdagangan Internasional Inggris.

Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Secretary of State for International Trade the Rt Hon Anne-Marie Trevelyan MP pada Februari 2022. Saat itu, Menteri Trevelyan berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta dan pelaku industri perkeretaapian di Kerajaan Inggris. [ikh]