Kurangi Beban Bantargebang, Pramono Mau Sulap 500 Ton Sampah Pasar Jadi Pupuk

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menggenjot pengolahan sampah pasar menjadi pupuk sebagai langkah konkret menekan beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Langkah ini menyasar ratusan pasar yang selama ini menjadi penyumbang signifikan timbulan sampah harian ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pengolahan sampah dilakukan melalui pemilahan antara organik dan anorganik yang kemudian diolah menjadi pupuk cair dan kompos. Program ini sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

"Outputnya akan bermanfaat, terutama untuk kebutuhan pertamanan dan sektor lain. Ini juga dikerjakan bersama pihak swasta dan Pupuk Indonesia," kata Pramono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026).

Ia mengungkapkan, dari total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, timbulan sampah mencapai sekitar 500 ton per hari yang selama ini dikirim ke Bantargebang. Dengan pengolahan di tingkat pasar, volume tersebut ditargetkan dapat ditekan secara bertahap.

Sebagai percontohan, Pasar Kramat Jati disebut menghasilkan sekitar 5 ton sampah per hari. Melalui pengolahan langsung di lokasi, sampah tersebut diubah menjadi produk yang memiliki nilai guna, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan akhir.

Pramono menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi pasar milik Pasar Jaya. Pengelola pasar non-Pasar Jaya juga diminta bertanggung jawab melakukan pengolahan sampah secara mandiri dengan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Tak berhenti di sektor pasar, Pemprov DKI juga mendorong pengelolaan sampah serupa di sektor lain seperti hotel, restoran, kafe, hingga rumah tangga yang dinilai menyumbang volume sampah cukup besar.

"Kalau ini berjalan baik, persoalan sampah bisa lebih terkendali dan memberi manfaat lingkungan karena diolah menjadi sesuatu yang produktif," ujarnya.

Selain pengolahan sampah menjadi pupuk, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bekerja sama dengan Danantara. Proyek ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Melalui kombinasi kebijakan hulu dan hilir tersebut, Pemprov DKI berharap persoalan sampah di Jakarta dapat ditangani lebih sistematis sekaligus mengurangi beban Bantargebang yang selama ini menjadi tumpuan utama.