Kurangi Pemain Asing, Purbaya Siapkan Insentif untuk Pasar Modal yang Sukses Gaet Investor Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa (no 2 dari kanan), Menko Perekonomian, Airlangga Hartatrto (no 2 dari kiri), Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi (paling kiri) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/4/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyiapkan insentif untuk mendongkrak perdagangan pasar saham di Indonesia.

Ia mengatakan insentif tersebut tidak langsung dikucurkan, melainkan dievaluasi setiap enam bulan untuk melihat efektivitas peningkatan investasi domestik melalui Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) reksa dana.

Menurutnya, program PINTAR dirancang untuk memperdalam pasar modal dengan menarik investor domestik. Dana investor nantinya akan dikelola oleh manajer investasi yang profesional.

Diharapkan, meningkatnya partisipasi investor lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap aliran dana asing. Dengan demikian, pasar domestik tidak mudah terpengaruh oleh pergerakan investor global.

"Kalau nanti programnya jalannya bagus, let's say 6 bulan dari sekarang, bolehlah datang ke saya minta insentif. Saya pertimbangkan," ujar Purbaya saat menyambangi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Di tempat yang sama, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program PINTAR dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berinvestasi. Ia menyebut sekitar 24 juta investor reksa dana berasal dari kalangan Gen Z, sehingga menjadi segmen potensial untuk terus dikembangkan.

"Jadi ini suatu hal yang baik di tengah ketidakpastian global, tentu kemampuan domestik market ini menjadi shock absorber yang baik. Dan kedua tentu ke depan kami berharap dengan reform pasar modal yang seperti sudah disampaikan, ini juga akan membuka integritas dan juga mendorong agar pasar modal itu betul-betul menjadi engine investasi yang skalanya juga besar," kata Airlangga.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan OJK telah bertemu dengan perwakilan Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks global, serta lembaga pemeringkat internasional di Amerika Serikat untuk menjelaskan sejumlah agenda reformasi integritas pasar modal.

Adapun kebijakan reformasi tersebut antara lain peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat, transparansi klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penguatan keterbukaan informasi kepemilikan saham.

"Dan kami sampaikan, kami sangat confidence karena dengan jumlah investor ritel kita yang sangat besar jumlahnya dan kita lihat bagaimana ini juga memperkuat pasar modal kita dan kita sangat confidence untuk itu," tutur Kiki, sapaan akrab Friderica Widyasari Dewi.

Ia berharap keberadaan program PINTAR efektif meningkatkan kepercayaan investor dalam memperkuat pasar modal Indonesia.

"Makanya program ini salah satunya adalah untuk semakin bagaimana meningkatkan partisipasi investor ritel domestik untuk semakin memperkuat pasar kita dan tentu saja pendalaman pasar di Indonesia," ucapnya.