Kurniawan Beberkan Pesan John Herdman untuk Timnas Indonesia U-17

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengungkap pesan yang disampaikan pelatih Tim Nasional senior, John Herdman, kepada skuad asuhannya.

Timnas Indonesia U-17 sendiri sukses mengawali kiprah di Piala AFF U-17 2026 dengan hasil positif usai menumbangkan Timor Leste U-17.

Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4/2026) malam, tim asuhan Kurniawan menang meyakinkan dengan skor 4-0.

Kurniawan menjelaskan, sebelum tampil di turnamen, dirinya sempat berdiskusi dengan Herdman dalam sebuah sesi simulasi pertandingan.

Dalam kesempatan tersebut, pelatih asal Inggris itu memberikan kesan positif terhadap performa para pemain muda Indonesia.

“Kalau tanggapan atau pesan dari timnas senior pasti. Jadi memang pernah kami sebelum berangkat ke Thailand, kami sempat ada simulasi sebelum Coach John Herdman sebelum melatih timnas senior, sebelum mereka gabung. Ada simulasi dengan para pemain,” kata Kurniawan.

“Dan satu hal positif yang beliau pesankan kepada para pemain, bahwa beliau sangat terkesan dan sangat terkejut dengan agresivitas dari para pemain,” ujarnya lagi.

Tak hanya soal agresivitas, Kurniawan juga menyebut Herdman menilai etos kerja para pemain menjadi salah satu keunggulan utama, terutama saat menjalani sesi permainan internal.

“Kemudian dari effort kerjanya, terutama karena waktu itu kita ada sesi small side game juga. Karena para pemain punya, mungkin yang jadi kendala kan selama ini kadang-kadang masalah transisi," katanya.

"Tapi para pemain memberikan effort atau tanggung jawab yang berbeda. Dan ini sempat disampaikan kepada Coach, kepada para pemain juga bahwa agresivitas mereka harus dipertahankan. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini mereka tetap menampilkan ciri khas atau karakter mereka," ujarnya lagi.

Meski begitu, performa Timnas Indonesia U-17 dalam masa persiapan menatap Piala AFF U-17 hingga Piala Asia U-17 mendatang memang sempat menjadi sorotan. Tim ini menelan sejumlah hasil kurang memuaskan dalam laga uji coba.

Skuad yang sebelumnya di bawah asuhan Nova Arianto bahkan sempat menelan lima kekalahan, termasuk saat menghadapi China U-17 dengan skor 0-7 dan 2-3 di Tanah Air.

Hasil negatif juga berlanjut dalam rangkaian uji coba di Thailand, ketika Indonesia kalah dari Korea Selatan U-17 (0-7), India U-17 (0-3), serta tuan rumah Thailand (2-3). Keempat tim tersebut merupakan peserta Piala Asia U-17 mendatang.