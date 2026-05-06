Kurniawan Dwi Yulianto: Permainan Qatar tak Jauh Beda dengan China

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto mengaku sudah menganalisis dan mengevaluasi permainan Qatar yang dinilai memiliki kemiripan gaya bermain dengan China.

Itu disampaikan Kurniawan usai skuad Garuda Muda meraih kemenangan penting 1-0 pada laga perdana Piala Asia U-17 2026 kontra China di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (6/5/2026) dini hari.

"Ya, kami tahu Qatar, kami sudah menganalisa, mengevaluasi juga cara bermain Qatar kurang lebih seperti China," ucap KDY usai laga.

Kurniawan mencermati Qatar memiliki karakter permainan yang cukup khas, terutama saat menyerang dengan mengandalkan skema switch play. Karena itu, sisa waktu persiapan akan dimanfaatkan untuk mematangkan antisipasi taktikal tim jelang duel tersebut.

"Mereka saat attack mengandalkan switch play, dan kami coba nanti ada sisa waktu berapa hari untuk antisipasi, taktikal yang akan kami mainkan ketika lawan Qatar," katanya.

Sesuai jadwal, duel kontra Qatar pada matchday kedua Grup B Piala Asia U-17 2026 akan berlangsung Sabtu (9/5/2026). Tiga hari berselang, Mathew Baker dan kolega akan menghadapi Jepang di laga pamungkas, Selasa (12/5/2026).

Sebelumnya, KDY telah meminta skuadnya untuk tidak berlebihan merayakan kemenangan tipis kontra China di Piala Asia U-17 2026. Pelatih berkepala plontos itu berujar, raihan tiga angka atas China memang patut disyukuri.

Namun demikian, dia mengingatkan anak asuhnya untuk tidak larut dalam euforia, sebab masih ada dua laga penentu di fase grup.

"Alhamdulillah tiga poin yang sangat penting, dan saya, berharap malam ini kami merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kami untuk langkah kita ke Piala Dunia," tutur dia.

"Mudah-mudahan, apa yang menjadi rencana kami bisa berjalan dengan lancar dan tak lupa selalu minta dukungan, doa, dan support dari seluruh masyarakat Indonesia," kata Kurniawan melanjutkan.

Hasil positif kontra China menempatkan Indonesia di peringkat kedua Grup B dengan tiga poin. Garuda Muda hanya kalah selisih gol dari Jepang.

Indonesia pun membuka peluang besar untuk lolos ke perempat final sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U17 2026 di Qatar pada akhir tahun ini.

Pertandingan kedua Indonesia akan dilakoni melawan Qatar pada Sabtu (9/5/2026) pukul 23.30 WIB. Pada hari yang sama, Jepang akan menghadapi China mulai pukul 23.00 WIB.