Laba Bersih Tembus Rp15,4 Triliun, Bank Mandiri Kukuhkan Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan (no 2 dari kiri) di Jakarta, Selasa (21/4/2026). (Foto: Dok. Bank Mandiri).

Di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS), yang memicu volatilitas pasar keuangan dunia, sektor perbankan nasional tetap menunjukkan kinerja solid.

Salah satunya Bank Mandiri yang mampu mencatatkan resiliensi bisnis pada kuartal I-2026. Bank pelat merah berkode emiten BMRI ini membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Profitabilitas juga terjaga, tercermin dari Return on Equity (ROE) yang stabil di level 22,1 persen, serta fondasi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 19,7 persen.

"Kinerja ini merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang dijalankan secara terarah dan berdampak. Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital," kata Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

"Kinerja yang kami hasilkan bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi juga merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional, sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Terkait fungsi intermediasi, lanjutnya, kinerja bank berlogo pita kuning tersebut tetap berada di atas rata-rata industri perbankan. Penyaluran kredit per Maret 2026 tercatat mencapai Rp1.530 triliun atau tumbuh 17,4 persen (yoy).

Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,37 persen (yoy), berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026.

Untuk dana pihak ketiga (DPK) secara bank only, nilainya mencapai Rp1.675 triliun atau meningkat 21,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang mencapai 13,2 persen pada periode yang sama.

"Bank Mandiri secara aktif berperan dalam mendukung berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada sektor riil dan masyarakat luas. Misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program 3 Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa Merah Putih," imbuhnya.

Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri mencatatkan realisasi sebesar Rp11 triliun pada kuartal I-2026, menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor produktif.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sedikitnya 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan Virtual Account Bank Mandiri guna memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dukungan terhadap pemerataan kesejahteraan juga diwujudkan melalui pembiayaan 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah (FLPP). Sementara di tingkat desa, Bank Mandiri mendukung sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.

“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” ujar Riduan.