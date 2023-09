Laba Meroket 308 Persen, Indo-Rama Synthetics Tebar Dividen Rp940 per Saham

PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) memanjakan para investornya lewat pembagian yang lebih besar dari biasanya. Sebab kali ini PT Indo-Rama Synthetics menebar dividen sebesar 50 persen dari total laba bersih perseroan.

Berdasarkan hasi RUPST, perseroan memutusakan untk membagikan dividen sebesar Rp940 per saham atau sekitar US$41 juta secara total. Keputusan ini perseroan ambil karena kinerja perusahaan meningkat.

"Profit pada tahun 2021 tertinggi dan pemegang saham setuju untuk membagikan dividen melebih persentase kebijakannya yang sebesar 25% dari laba. Tapi tahun 2021 ada profit terbesar sehingga setuju untuk pembagian dividen ini,” ujar Presiden Direktur INDR, Vishnu Swaroop Baldwa dalam paparan publik secara virtual, Jumat (24/6/2022).

Berdasarkan laporan keuangan, perseroan berhasil membukukan laba senilai US$ 84,6 juta atau tumbuh signifikan dari sebelumnya US$ 6,2 juta di 2020. Laba kotor INDR di 2021 meningkat hingga 308 persen yoy atau secara tahunan menjadi US$ 129,8 juta dari sebelumnya US$ 31,8 juta di 2020 terutama karena margin kontribusi dan volume penjualan yang lebih tinggi.

Di tahun lalu, INDR mencatatkan penjualan mencapai US$ 884,1 juta atau naik 50 persen yoy dari 2020. Peningkatan penjualan didorong oleh peningkatan permintaan global karena dibukanya ekonomi secara bertahap. Adapun dengan adanya kenaikan biaya bahan baku mendorong harga jual serta volume penjualan INDR menjadi lebih tinggi.