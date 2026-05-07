Laga Kandang Dipindah ke Samarinda, Mauricio Souza: Persija Dirugikan

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, buka suara soal untung rugi keputusan pemindahan duel klasik kontra Persib Bandung ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Lantas, apakah situasi ini otomatis menguntungkan Maung Bandung?

Menanggapi hal tersebut, Souza enggan mengambil kesimpulan terlalu jauh. Namun satu hal yang pasti, pemindahan venue ke Samarinda dinilainya sama sekali tidak menguntungkan Persija.

Menurut Souza, Macan Kemayoran seharusnya tampil di hadapan pendukung sendiri di Jakarta, bukan menjalani laga kandang jauh dari rumah mereka.

"Saya tidak tahu apakah hal itu memberikan keuntungan bagi mereka. Tentu saja seharusnya status tuan rumah adalah milik kami. Kami seharusnya bermain di lapangan kami sendiri, dengan suporter kami, dan tentu saja itu adalah poin positif bagi kami," kata Souza di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Kamis (7/5/2026)

"Saya tidak tahu apakah Persib Bandung diuntungkan dengan hal ini, tapi saya tahu kami sama sekali tidak mendapat keuntungan," ujarnya menegaskan.

Sementara itu, Souza mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait keputusan pemindahan venue duel Persija versus Persib di Stadion Segiri, Samarinda. Ia sendiri cukup menyesali keputusan yang diklaim atas pertimbangan keamanan tersebut.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja kami sangat menyesal pertandingan dipindah dari Jakarta," ucap pelatih asal Brasil kepada awak media.

Souza juga menegaskan betapa pentingnya pertandingan ini bagi Persija. Apalagi, duel kontra Persib sejatinya menjadi momen bagi Macan Kemayoran tampil di hadapan ribuan pendukungnya yang biasanya memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU-GBK).

"Padahal sangat penting bagi kami untuk bermain di hadapan suporter kami. Dan di lapangan, ya, GBK jauh lebih baik daripada lapangan tempat kami akan bermain nanti, tapi hal ini sudah diputuskan," ujarnya.

"Kami tidak punya kendali atas itu. Tugas kami adalah pergi ke sana dan melakukan yang terbaik," kata Souza menambahkan.

Sebelumnya hal senada ikut disampaikan Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija, Ferry Indrasjarief. Baginya, pemindahan laga kandang ke Samarinda membawa kerugian terutama dari sisi finansial.

"Jelas kerugian. Yang pertama kerugian finansial, ya karena kita enggak bisa nyelenggarain di kandang sendiri, kita harus ke sana. Tapi yang paling penting adalah kerugian suporter kita," kata Ferry di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

