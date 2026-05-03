Laga Kandang Persija tak Selalu Penuh, Bung Ferry: Ibarat Pacaran, Sering Dikecewakan

Pesepak bola Persija Jakarta Eksel Timothy Joseph Runtukahu (kanan) berselebrasi bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Antara)

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief, mengungkap alasan menurunnya animo suporter Macan Kemayoran dalam beberapa laga kandang Super League 2025/2026 musim ini.

Bung Ferry sapaan karibnya menilai kondisi tersebut tak lepas dari performa Persija yang belum konsisten sepanjang musim.

Meski masih bertengger di papan atas klasemen, Macan Kemayoran beberapa kali kehilangan poin penting di laga krusial, sehingga kans mereka dalam perebutan gelar juara semakin berat.

Penurunan animo Jakmania sebutan bagi suporter Persija terasa saat laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 kontra Persis Solo. Meski menang telak 4-0, laga tersebut hanya disaksikan sekitar 12.827 penonton.

Sementara pada laga kandang sebelumnya melawan Persebaya Surabaya, Jakmania yang hadir di Stadion Utama GBK, berjumlah 39.443 orang.

"Gini kekecewaan itu kan macem-macem ya. Ada yang kecewa prestasi. Kalau ditanya kecewa prestasi kan orang nanya, 'Loh, urutan 3 besar masa kecewa sih? Kan masih 3 besar nih, masih punya peluang lho untuk juara', tapi kalau saya ngelihat gini. Kekecewaannya itu beda," kata Bung Ferry kepada awak media di Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2026).

Bung Ferry menilai kekecewaan The Jakmania kerap memuncak saat Persija gagal memaksimalkan momentum untuk memangkas jarak dengan Persib Bandung di puncak klasemen.

Dalam beberapa kesempatan, ketika Persib terpeleset dan gagal meraih poin penuh, Macan Kemayoran justru tak mampu memanfaatkannya untuk mengamankan tiga angka.

"Ketika Persib kehilangan poin, Persija ikut-ikutan kehilangan poin. Padahal itu peluang untuk mempersempit jarak gitu. Jadi berapa kali dikecewain," ujarnya.

Sosok yang juga mantan Ketua Umum The Jakmania tersebut berkelakar, hubungan Persija dan sang suporter ibarat seorang yang tengah pacaran.

"Ini kayak orang pacaran aja. Berapa kali dikecewain akhirnya dia mikir nyari cewek yang lain gitu lho. Mudah-mudahan sih The Jak enggak nyari cewek lain, cuman liburan aja bentar," beber dia.