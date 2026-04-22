Laga Kandang Rasa Tandang, PSIM tak Gentar Hadapi Persija

Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Borneo FC pada lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda. (Foto: X PSIM Jogja)

PSIM Yogyakarta punya motivasi berlipat ganda menghadapi tim papan atas Persija Jakarta pada pekan ke-29 Super League 2025/2026.

Sesuai jadwal, duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4/2026) petang.

PSIM sendiri akan menjalani laga kali ini dengan status laga kandang rasa tandang karena pertandingan home digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan bukan di home base musim ini yakni Stadion Sultan Agung, Bantul.

Terlepas dari itu, gelandang Laskar Mataram, Ze Valente menegaskan semangat timnya tak pernah surut.

Ze Valente mengakui waktu persiapan memang cukup singkat menjelang laga penting ini. Meski demikian, dia mengaku optimistis bahwa tim mampu bersaing melawan Persija, apalagi pertandingan bakal digelar sore hari di stadion yang memiliki reputasi mendukung.

"Kami hanya punya waktu pemulihan yang singkat, tapi kami siap. Ini akan jadi pertandingan yang menarik," kata Ze Valente.

Pemilik nomor punggung 10 ini menjadi salah satu tulang punggung PSIM di arena BRI Super League 2025/26.

Hingga saat ini, dia tercatat sudah bermain untuk 26 pertandingan dengan total 2.323 menit bermain. Ze Valente juga sudah menyumbang sembilan gol dan empat assist.

Dalam laga kali ini, tim kebanggaan warga Yogyakarta itu bertekad untuk menyudahi paceklik kemenangan yang dijalani di 11 laga dengan hanya mampu mencatat satu kemenangan saja.

Anak asuhan pelatih Jean Paul Van Gastel memang sedang dalam performa yang melorot. Bahkan PSIM harus menelan kekalahan di tiga laga terakhirnya.

Tak heran jika pertandingan di Pulau Dewata menjadi ujian penting bagi PSIM untuk membalikkan tren negatif serta menjaga posisi untuk dapat bertahan di papan tengah klasemen.

Di sisi lain, Persija juga bukanlah lawan enteng bagi PSIM. Apalagi, tim Ibu Kota sedang dalam tren positif pasca-meraih dua kemenangan beruntun.

Eksel Runtukahu dan kawan-kawan menundukkan Persebaya dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-27 Super League 2025/2026, sebelum kembali mengamankan tiga poin saat menghadapi PSBS Biak di pekan ke-28 dengan kemenangan tipis 1-0.

Berkat dua kemenangan itu, Macan Kemayoran masih bertengger di urutan ketiga klasemen sementara dengan perolehan 58 angka. Sang rival, Persib Bandung memimpin klasemen sementara pekan ke-28 dengan 65 poin, disusul Borneo FC di urutan kedua dengan 63 angka.