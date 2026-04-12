Laga Persib vs Bali United Dijaga Ketat Aparat, Bobotoh Diminta Tertib

Pesepak bola Persib Bandung Beckham Putra (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Persik Kediri Novri Setiawan (kanan) pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin (9/3/2026). (Foto: Antara)

Polrestabes Bandung menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan pertandingan pekan ke-27 antara Persib Bandung dan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (malam).

Sebanyak 2.106 personel dikerahkan guna memastikan jalannya laga berlangsung aman dan tertib, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para penonton yang hadir di stadion.

“Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Bali United berjumlah 2.106 personel. Sehingga pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (12/4/2026).

Pengamanan telah dimulai sejak siang hari. Personel diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan pemeriksaan awal di sejumlah titik sebelum suporter diarahkan menuju pintu masuk stadion.

Selain di kawasan stadion, pengamanan juga difokuskan pada lokasi penukaran tiket, termasuk di kawasan Kircon. Area tersebut sebelumnya sempat mengalami kepadatan sehingga menjadi perhatian khusus aparat.

“Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kita tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu kita akan melaksanakan mitigasi,” kata Asep.

Untuk menyaring penonton, kepolisian menyiapkan tiga titik penyekatan, yakni di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hanya penonton bertiket yang dapat memasuki area stadion.

Setelah melewati penyekatan, pemeriksaan lanjutan juga dilakukan saat penonton masuk ke tribun sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan selama pertandingan.

“Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ujarnya.

Di sisi lain, rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di sejumlah ruas jalan menuju Stadion GBLA. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan, termasuk arus menuju kawasan Masjid Al Jabbar.

Polisi juga berencana melakukan sterilisasi di sepanjang Jalan Gedebage untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar stadion, terutama karena adanya jadwal kereta yang melintas secara berkala.

“Kami juga akan melakukan sterilisasi di sepanjang Jalan Gedebage agar area sekitar stadion steril dari kendaraan, mengingat ada kereta yang melintas setiap 15–20 menit sekali,” katanya.