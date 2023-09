Lagi, Muncul Varian Baru Covid-19, Bernama R.1

Cerita mutasi virus covid-19 belum usai. Pada hakekatnya, virus terus bermutasi dengan cepat dari waktu ke waktu.



Menurut data yang dihimpun Inilah.com, Jakarta, Sabtu, (25/09/2021), kini terdapat varian baru bernama R.1. Varian ini ditemukan di Panti Jompo Kentucky, Amerika Serikat (AS).



Varian ini salah satu yang mengandung sejumlah mutasi, diantaranya D614G yang terbukti dapat meningkatkan kemampuan penularan.



Lembaga kesehatan dunia (WHO) hingga kini masih belum memasukan varian R.1 ke dalam Variant of Concern (VOC) atau pun Variant of Interest (VOI).



WHO menyebut varian baru ini pertama kali terdeteksi pada Januari 2021 di multiple countries. Meski begitu, varian ini pertama kali ditemukan di Jepang.



Cegah dengan Protokol Kesehatan Ketat



Meski pemerintah sudah menerapkan berbagai kelonggaran dan menurunkan PPKM ke level 3, bukan menjadi alasan untuk mengendorkan protokol kesehatan (prokes).



Covid-19 tidak bisa dihindari namun harus dihadapi. Guru Besar FK UI, Tjandra Yoga Aditama terus menekankan, virus akan berakhir di sebuah negara bergantung pada perilaku masyarakat dan kebijakan yang diambil pemerintahan setempat.



“Penerapan protokol kesehatan 3M atau bisa 5M lebih baik, dan juga kebijakan seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), serta percepatan vaksinasi,” ujar Tjandra Yoga kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu, (25/09/2021).



Perlu diketahui, perkembangan penanganan pandemi covid-19 per 24 September 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 4.607 orang sembuh per hari.



Adanya penambahan meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 4 juta orang sembuh atau tepatnya 4.017.055 orang (95,6 persen).