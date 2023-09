Lagu Cikini-Gondangdia Lengkapi Semarak Kemeriahan Gala Dinner KTT ASEAN di Jakarta

Lagu Cikini-Gondangdia membuat para delegasi KTT ASEAN berdiri dari kursinya dan bergoyang bersama disela-sela acara Gala Dinner, Rabu (6/9/2023) malam.

Acara gala dinner yang digelar di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta itu, berlangsung meriah dan megah dengan suguhan pesta kembang api serta gemerlap gedung-gedung tinggi di Jakarta yang disulap jadi video mapping.

Gala dinner diawali dengan sajian menu bernuansa 'Nusantara The Forest' dengan diiringi lantunan lagu dari alat musik Sasando, alat musik petik khas Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terbuat dari daun lontar melengkung.

Petikan Sasando melantunkan nada lagu What A Wonderful World yang dipopulerkan Louis Armstrong, lalu dirangkai dengan lagu Wonderful Tonight karya Eric Clapton, dan Leaving on a Jet Plane karya John Denver.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sekaligus membuka jalannya acara gala dinner.

"Selamat malam, selamat datang di Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN. Saya tahu ini hari yang panjang, kita mengadakan pertemuan KTT hari ini. Tapi sekarang mari kita nikmati malam ini dan rayakan kebersamaan kita malam ini," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mempersembahkan karya terbaik seniman muda Indonesia dalam perhelatan tersebut.

Panggung terbuka berdimensi sekitar 50 x 30 meter persegi menampilkan beragam pertunjukan kesenian dari masing-masing negara ASEAN dan dirangkai hiburan musik dari sejumlah artis ibu kota.

Dira Sugandi jadi penampil pertama artis ibu kota dengan lantunan lagu Mahadaya Cinta karya komposer Guruh Soekarno Putra.

Gitaris Tohpati tampil mengiringi penyanyi Sashadania membawakan lagu September karya komposer Al McKay, Alle Willis, dan Maurice White.

Penyanyi Andien tampil membawakan lagu C.H.R.I.S.Y.E melalui balutan komposer Laleimanino dan Tohpati.

Andien juga berduet dengan Teddy Adhitya melantunkan lagu Tomorrow (A Better You Better Me) karya komposer George Jhonson, Louise Jhonson, dan Seidah Garret.

Acara pun bertambah semarak lewat penampilan duet musisi Yura Yunita dan Afgan yang membawakan tembang daerah Rasa Sayange dan Nonton Bioskop yang dibalut aransemen modern.

Disambung oleh penyanyi Rinni yang sukses membuat tamu undangan berjoget melalui lagu Dancing Queen karya komposer Benny Andersson.

Tak kalah meriah, grup musik Shine Of Black asal Papua tampil dengan lagu Jang Ganggu yang dilanjutkan oleh penampilan Silet Open Up dan Saykoji berjudul Kaka Main Salah.

Sejumlah tamu undangan dari kalangan menteri Kabinet Indonesia Maju bersama sejumlah pimpinan negara organisasi ASEAN tampak beranjak dari meja makan dan ikut bergoyang di depan panggung saat Aurelie Moeremans tampil membawakan lagu Cikini Gondangdia dan No Comment.

Gala dinner yang berdurasi sekitar 2 jam sejak pukul 20.00 WIB itu ditutup letupan kembang api diiringi lantunan suara Afgan yang kembali tampil membawakan Heal The World, lagu yang dipopulerkan oleh Michael Jackson.