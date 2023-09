Berkat Fans Indonesia, Lagu John Mayer You\'re Gonna Live Forever In Me Tiba-tiba Meledak

John Mayer tiba-tiba saja mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penggemar di Indonesia. Hal tersebut karena lagunya yang berjudul You're Gonna Live Forever In Me menjadi populer kembali setelah bertahun-tahun rilis."Beberapa bulan yang lalu, lagu saya You’re Gonna Live Forever In Me meledak tanpa penjelasan. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata penggemar saya di Indonesia adalah alasannya," ungkap John Mayer seperti mengutip dari akun Instagram pribadinya @johnmayer, Jakarta, Selasa, (20/12/2022).

John Mayer tanpa malu-malu mengungkapkan hal tersebut lewat sebuah video singkat yang ditampilkan pada akun instagramnya. Dia langsung memberikan hadiah kepada penggemarnya lagu tersebut yang dibawakan langsung menggunakan alunan piano."Tidak ada yang seperti lagu yang menemukan rumah di hati orang-orang bertahun-tahun setelah dirilis. Terima kasih, Indonesia, telah menghidupkan kembali lagu yang sangat istimewa ini," paparnya.

Ketika mengetahui lagu lamanya kembali dinikmati banyak orang, dia mengaku sangat tersanjung dan tersentuh. Bagi John Mayer, lagu tersebut sangat berarti baginya."Saya merasa tersanjung dan tersentuh, karena lagu itu berarti untuk kalian dan untuk saya. Jadi aku akan memainkan sedikit lagu itu sebagai rasa terima kasih saya," lanjutnya.

Sontak para pengikutnya di akun Instagram langsung membanjiri kolom komentar usai video singkat John Meyer berhasil diunggah. Terlihat beberapa selebriti Tanah Air ikut memberikan komentar positif atas meledaknya lagu You’re Gonna Live Forever In Me.

"Thank you & happy holiday John," tulis penyanyi solo perempuan Indonesia, Audy Item lewat akun instagramnya @audyitem.

Kemudian, penyanyi solo perempuan Indonesia lainnya yaitu Sheryl Sheinafia juga mengungkapkan rasa sayangnya untuk John Mayer.

"Sama-sama, sayang," tulisnya.

