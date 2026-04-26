30+ Rekomendasi Lagu Tentang Mencintai Seseorang Tapi Tak Bisa Memiliki

Minggu, 26 April 2026 - 10:30 WIB

Minggu, 26 April 2026 - 10:30 WIB

Ilustrasi seorang wanita sedang mendengarkan lagu galau (Foto: Gemini AI)

Mendengarkan musik yang sesuai dengan suasana hati memberikan efek yang berbeda, apalagi saat sedang patah hati atau dilanda rasa galau.

Daripada memendam perasaan sedih sendirian, lebih baik dilepaskan melalui lagu-lagu patah hati dengan lirik yang relate dengan perasaan kita.

Hanya dengan mendengarkan musik saja, perasaan sedih dan amarah yang dipendam, bisa keluar dan membuat hati terasa lebih lega.

Jika kamu sedang mengalaminya, berikut beberapa rekomendasi lagu patah hati yang bisa menemani hari-hari galaumu:

Daftar Lagu Indonesia Galau tentang Tidak Bisa Memiliki Seseorang yang Dicinta

1. Pupus - Dewa 19

Bercerita tentang kenyataan pahit tentang seseorang yang mencintai pasangan dengan seluruh hati, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan.

"Baru kusadari... cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku."

2. Cinta Tak Mungkin Berhenti - Tangga

Tentang ketidakmampuan seseorang untuk berhenti mencintai, meski hubungan telah berakhir atau tidak mungkin berlanjut.

"Cinta tak mungkin berhenti, secepat saat ia datang."

3. Pesan Terakhir - Lyodra

Lagu yang menyampaikan salam perpisahan dari seseorang yang menyerah karena merasa tidak lagi diinginkan.

"Genggam tanganku sayang, dekat denganku peluk diriku. Berdiri tegak di depan aku, cium keningku 'tuk yang terakhir."

4. Jangan Paksa Rindu - Riefian Fajarsyah

Lagu yang menceritakan tentang perasaan rindu pada seseorang yang sudah tidak ada lagi di sisi kita.

"Jangan paksa rindu bila waktu tak mengizinkan, jangan paksa hati bila memang harus terhenti."

5. Tak Bisa Memiliki - Samsons

Lagu yang menyampaikan perasaan cinta yang tulus dan besar, tetapi tidak dapat disatukan karena ada tembok besar.

“Mungkin aku tak bisa memiliki, dirimu seumur hidupku”

6. Cinta Tak Harus Memiliki - ST12

Menceritakan kisah seseorang melepaskan orang yang dicintainya demi kebahagian orang tersebut.

"Maafkan aku setulus hatimu, kepergianku demi kebahagiaanmu."

7. Mesin Waktu - Budi Doremi

Penyesalan seseorang hingga berharap bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan atau mencegah perpisahan.

“Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang kupilih”

8. Pamit - Tulus

Lagu yang menceritakan proses perpisahan yang dilakukan secara dewasa karena menyadari bahwa hubungan tersebut memang sudah tidak sehat.

“Izinkan aku pergi dulu yang berubah hanya tak lagi kumilikmu”

9. Ku Dengannya Kau Dengan Dia - Afgan

Menceritakan situasi di saat dua orang bertemu di waktu yang salah, di saat keduanya sudah memiliki pasangan.

“Mengapa Tuhan pertemukan Kita yang tak mungkin menyatu Aku yang tlah terikat janji Engkau pun begitu”

10. Tak Selalu Memiliki - Lyodra

Menyadari bahwa mencintai seseorang tidak harus memiliki satu sama lain.

“Aku tak bisa memilih cinta bila semesta pisahkan kita aku tak mampu memaksa kita apabila restu tak pernah ada”

11. Kasih Tak Sampai - Padi

Lagu puitis yang menggambarkan tentang dua orang yang saling mencintai namun terhalang oleh keadaan.

"Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita tetap abadi. Biarlah menjadi kenangan yang terindah dalam hidupku."

12. Mantan Terindah - Kahitna

Menceritakan perjalanan seseorang yang sulit pindah ke lain hati karena merasa mantan adalah orang terbaik yang pernah ada di hidupnya.

"Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu."

13. Sephia - Sheila On 7

Kisah tentang “kekasih gelap” atau orang ketiga yang akhirnya harus dilepaskan demi kebaikan bersama.

"Selamat tidur kekasih gelapku. Oh Sephia... semoga kau lupakan aku cepat atau lambat."

14. Mengenangmu - Kerispatih

Lagu yang menceritakan kesedihan seseorang karena telah ditinggal oleh pasangan.

“Biarlah kusimpan sampai nanti aku 'kan ada di sana tenanglah dirimu dalam kedamaian ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi namun, cintamu abadi”

15. Kenangan Terindah - Samsons

Merelakan sebuah hubungan berakhir dan memilih untuk menjadikan masa lalu sebagai memori yang paling indah.

"Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku."

Rekomendasi Lagu tentang Mencintai Seseorang Tapi Tak Bisa Memiliki

1. Need You Now - Lady Antebellum

Lagu yang menceritakan tentang kerinduan di tengah malam hingga membuatnya kehilangan kendali dan ingin menghubungi mantannya kembali.

"It’s a quarter after one, I’m all alone and I need you now. And I said I wouldn’t call, but I’m a little drunk and I need you now."

2. A Thousand Years - Christina Perri

Lagu tentang penantian abadi dan cinta yang melampaui waktu, meski kadang keadaan membuat kebersamaan terasa sulit digapai.

"I have loved you for a thousand years, I'll love you for a thousand more."

3. Stay With Me - Sam Smith

Perasaan kesepian seseorang yang memohon kepada pasangannya untuk tetap tinggal.

"Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me."

4. You Belong With Me - Taylor Swift

Lagu yang menceritakan kisah cinta klasik, di mana seseorang melihat orang yang dicintainya menjalin hubungan dengan orang yang salah, padahal ia adalah pasangan yang tepat.

"Can't you see that I'm the one who understands you? Been here all along, so why can't you see? You belong with me."

5. Say You Won’t Let Go - James Arthur

Ketakutan kehilangan seseorang yang sangat dicintai setelah melewati banyak momen bersama dari muda hingga tua.

"I wanna live with you even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most."

6. Chasing Pavements - Adele

Kebingungan apakah harus terus mengejar cinta yang tidak pasti atau menyerah saja.

"Should I give up, or should I just keep chasing pavements? Even if it leads nowhere."

7. Can I Be Him - James Arthur

Lagu yang menceritakan seorang pria yang tulus mencintai seorang wanita, tetapi tidak bisa melakukannya karena ada orang lain disisinya.

“I swear that every word you sing, you wrote them for me like it was a private show, but I know you never saw me when the lights come on and I'm on my own. Will you be there to sing it again? Could I be the one you talk about in all your stories?”

8. Wish You Were Gay - Billie Eilish

Berharap orang yang dicintainya menolaknya bukan karena masalah yang ada di dirinya (sifat/cantik), melainkan karena gender.

"To spare my pride, to give your lack of interest an explanation. Don't say I'm not your type, just say that I'm not your preferred sexual orientation."

9. When I Was Your Man - Bruno Mars

Penyesalan seseorang yang terlambat menyadari nilai pasangan setelah berpisah dan kini mantannya bahagia bersama orang lain.

"Do all the things I should have done, when I was your man."

10. Breakeven - The Script

Menceritakan tentang ketidakadilan dalam perpisahan, ketika satu orang bisa move on dengan mudah, sementara yang lain hancur berkeping-keping.

"What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay?"

11. Someone Like You - Adele

Menceritakan seseorang mendatangi mantan yang sudah menikah dan hidup bahagia, sambil menyakinkan diri bahwa ia akan menemukan pengganti yang mirip.

"Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too."

12. You’re Beautiful - James Blunt

Lagu yang menceritakan tentang pertemuan singkat di tempat umum dengan seseorang yang sangat cantik, namun ia menyadari bahwa tidak akan bisa memilikinya.

"You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do, 'cause I'll never be with you."

13. Trajectories - Bruno Major

Tentang dua orang yang sempat bertemu, lalu memiliki arah hidup yang berbeda, sehingga sulit bersatu.

“Though we're the same person, unfortunately, we're on our own trajectories”

14. Call Out My Name - The Weeknd

Rasa sakit karena sudah memberikan segalanya kepada seseorang, namun orang tersebut hanya menjadikan kita persinggahan sementara.

"I put you on top, I claimed you so proud and openly. And when times were rough, I made sure I held you close to me."

15. Fall For You - Secondhand Serenade

Upaya terakhir seseorang untuk mempertahankan hubungan yang sedang di ambang kehancuran.

"Because a girl like you is impossible to find. You're impossible to find."

Rekomendasi Lagu Korea tentang Tidak Bisa Memiliki Orang yang Dicinta

1. You Are My Everything - Gummy

Lagu yang menceritakan tentang keraguan akan suatu hubungan apakah bisa bahagia selamanya di tengah situasi yang sulit.

“You are my everything.. byeolcheoreom ssodajineun unmyeonge geudaeraneun sarameul mannago”

2. Ending Scene - IU

Dialog perpisahan yang sangat dewasa, di mana seseorang meminta orang yang dicintainya untuk pergi dan menemukan seseorang yang benar-benar bisa mencintainya lebih baik daripada dirinya.

“Neoreul neoboda saranghaejul saram kkok mannasseumyeon hae naega aniraseo mianhae” / "Aku harap kamu benar-benar bertemu seseorang yang bisa mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Maafkan aku karena orang itu bukan aku."

3. Love Scenario - iKON

Menggambarkan hubungan cinta seperti sebuah film yang indah namun harus berakhir.

"Sarangeul haetda, uriga manna. Jiuji mothal chu'eogi dwaetda." / “Kita pernah jatuh cinta, kita bertemu. Dan menjadi kenangan yang tak bisa dihapus.”

4. At Gwanghwamun - Kyuhyun (Super Junior)

Menceritakan tentang kerinduan seseorang yang terus mendatangi tempat mereka sering bertemu dulu dan berharap bisa melihat orang yang dicintainya sekali lagi.

“Oneul babocheoreom geu jarie seo issneun geoya Biga naerimyeon heumppeok jeojeumyeo oji anhneun neoreul gidaryeo” / “"Hari ini, seperti orang bodoh, aku masih berdiri di tempat yang sama. Saat hujan turun, aku membiarkan diriku basah kuyup sambil menunggu dirimu yang tak kunjung datang."

5. How Can I Love the Heartbreak, You’re The One I Love - AKMU

Dilema tentang bagaimana seseorang bisa membenci perpisahan sementara ia masih sangat mencintai orang tersebut.