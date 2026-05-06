Laka Maut Bus ALS Vs Tangki di Muratara: Begini Kondisi 4 Korban Selamat

Di balik duka mendalam atas hilangnya 16 nyawa dalam kecelakaan maut di Jalinsum Muratara, Rabu (6/5/2026), fokus kini tertuju pada empat orang yang berhasil lolos dari maut.

Saat ini, para penyintas tersebut tengah berjuang melewati masa kritis di bawah penanganan intensif tim medis usai jadi korban kecelakaan maut antara bus ALS Vs truk tangki di Jalinsum.

Luka Bakar Serius dan Trauma

Suasana di Puskesmas Karang Jaya berubah tegang saat ambulans tiba membawa para korban dari lokasi kejadian. Dari empat korban yang berhasil dievakuasi, kondisi tiga di antaranya dilaporkan sangat memprihatinkan akibat paparan api yang menghanguskan kendaraan mereka.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, H. Mugono, mengungkapkan bahwa luka bakar menjadi tantangan utama dalam penanganan medis kali ini.

"Fokus kami adalah menyelamatkan yang selamat. Saat ini, tiga orang menderita luka bakar serius yang memerlukan perawatan intensif, sementara satu korban lainnya beruntung hanya mengalami luka lecet," ujar Mugono saat memberikan keterangan di Puskesmas.

Evakuasi di Tengah Kobaran Api

Proses penyelamatan keempat korban ini pun berlangsung dramatis. Petugas gabungan harus berkejaran dengan waktu untuk menarik mereka keluar dari zona bahaya di tengah kondisi bus ALS dan mobil tangki yang sudah hangus menghitam.Hingga sore hari, tim medis masih terus memantau stabilitas kondisi ketiga korban luka bakar berat tersebut.

Sementara itu, pihak berwenang terus berupaya melakukan identifikasi identitas para penyintas agar pihak keluarga dapat segera dihubungi.

Insiden yang terjadi pukul 12.00 WIB ini menyisakan trauma mendalam, tidak hanya bagi para korban yang selamat, tetapi juga bagi warga sekitar yang menyaksikan langsung kobaran api di tengah hari bolong tersebut.