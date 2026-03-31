Lamban Usut Dugaan Korupsi Coretax Rp1,3 Triliun, MAKI Ancam Gugat KPK

Masalah demi masalah dalam sistem pajak digital Coretax terkuak. Proyek bernilai Rp1,3 triliun itu, kini tak hanya disorot dari sisi teknis, tetapi juga dugaan korupsi dalam proses pembangunannya.

Sayangnya, hingga kini, laporan tersebut belum juga ditindaklanjuti serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, laporan dugaan korupsi proyek Coretax yang dikerjakan di era Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, telah masuk ke KPK sejak 23 Januari 2026.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak KPK segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Jika tidak, langkah hukum disiapkan. “Kami minta KPK segera naikkan laporan kami ke penyidikan. Kalau tidak, ya kami gugat lagi. Sesederhana itu,” tegas Boyamin di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ancaman praperadilan ini bukan tanpa alasan. MAKI menilai KPK terlalu lambat merespons laporan yang menyangkut proyek strategis bernilai triliunan rupiah.

Nama Besar, Hasil Bermasalah

Ironi muncul ketika proyek sebesar ini melibatkan perusahaan kelas dunia. Konsorsium LG CNS Qualysoft, anak usaha LG Corporation ditunjuk sebagai pemenang tender. Sementara PricewaterhouseCoopers (PwC) bertindak sebagai agen pengadaan, dan Deloitte Consulting sebagai konsultan manajemen.

Namun deretan nama besar itu tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan.

Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax justru menuai keluhan. Gangguan sistem, kendala implementasi, hingga masalah operasional terus muncul.

“Sekarang semakin kelihatan boroknya Coretax. Sejak awal kami sudah laporkan dugaan korupsinya ke KPK bersama IWPI,” kata Boyamin.

Ia menegaskan, jika KPK tetap tidak bergerak, gugatan lanjutan akan kembali dilayangkan.

‘Tangan Besar’ di Balik Mandeknya Laporan

Boyamin juga menyinggung adanya dugaan kekuatan besar yang melindungi proyek ini.

Menurutnya, sejak awal persoalan Coretax seolah tertutup rapat. “Dulu kan ditutupi pada zaman menkeu lama (Sri Mulyani),” ujarnya.

Kini, setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan ke Purbaya Yudhi Sadewa, sejumlah persoalan mulai terbuka ke publik. Pernyataan terbuka dari Menkeu Purbaya dinilai menjadi titik balik terbongkarnya berbagai masalah dalam proyek tersebut.

“Sekarang boroknya mulai terbuka. Itu yang membuat kami semakin yakin untuk terus dorong penegakan hukum,” imbuhnya.

Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo

Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, turut mendesak KPK mengusut proyek ini secara menyeluruh.

Ia menilai dampak Coretax tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut sistem penerimaan negara.

“Kami minta KPK membongkar seluruh proses pengadaan Coretax. Telusuri kontrak dengan vendor luar negeri, dan audit penggunaan anggaran Rp1,3 triliun itu,” ujar Rinto.

Ia juga meminta KPK memeriksa semua pihak yang bertanggung jawab, termasuk pejabat di level tertinggi.

“Termasuk Sri Mulyani dan Suryo Utomo harus diperiksa karena bertanggung jawab atas proyek ini,” tegasnya.

Menurut Rinto, pernyataan Menkeu Purbaya yang mengakui adanya masalah dalam implementasi Coretax merupakan sinyal kuat bahwa proyek ini memang bermasalah sejak awal.

“Itu alarm serius. Sistem yang menyangkut seluruh data perpajakan nasional seharusnya dibangun dengan standar tertinggi, bukan terkesan terburu-buru,” ujarnya.

Rekam Jejak Pemenang Tender Disorot

Sorotan juga mengarah pada rekam jejak pemenang tender. Data IWPI menyebut, LG CNS pernah tersandung kasus dugaan pelanggaran paten dengan PT Prasimax Inovasi Teknologi terkait sistem pajak digital.

Prasimax telah mengembangkan sistem pajak online dan mendaftarkan patennya sejak 2011. Namun pada 2013, LG CNS diduga menggunakan teknologi serupa dalam proyek pajak online DKI Jakarta tanpa lisensi.

Meski sempat dipersoalkan, LG CNS menolak tudingan tersebut dengan alasan paten Prasimax belum disahkan saat itu. Paten tersebut baru resmi terdaftar pada 2016 dengan nomor IDP000043111.

Rekam jejak ini seharusnya menjadi catatan penting dalam proses seleksi. Namun faktanya, LG CNS tetap dipercaya menangani proyek Coretax bernilai triliunan rupiah.

Di titik ini, pertanyaan kian menguat: apakah proses pengadaan sudah benar-benar bersih, atau ada sesuatu yang luput, atau sengaja diluputkan?

Satu hal yang pasti, ketika masalah teknis terus bermunculan dan dugaan korupsi tak kunjung disentuh, kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Waktu terus berjalan, penegakan hukum masih tertahan.