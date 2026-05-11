Lampu Merah bagi Sara Duterte: DPR Filipina Resmi Setujui Pasal Pemakzulan Sang Wapres

Karier politik Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kini berada di ujung tanduk. Majelis Rendah atau DPR Filipina resmi menyetujui pengajuan pasal pemakzulan terhadap putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut dalam sidang paripurna, Senin (11/5/2026).

Keputusan krusial ini diambil setelah 255 dari total 318 anggota DPR memberikan suara dukungan. Jumlah tersebut jauh melampaui ambang batas konstitusional, yakni sepertiga suara yang dibutuhkan untuk meneruskan kasus ini ke tingkat Majelis Tinggi (Senat).

Dengan hasil ini, Senat Filipina akan segera bersidang dan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan. Jika Senat memutuskan bersalah, Sara Duterte tidak hanya akan dicopot dari jabatannya saat ini, tetapi juga terancam dilarang secara permanen untuk menduduki jabatan publik apa pun di masa depan.

Tuduhan Korupsi dan Ancaman Pembunuhan

Langkah drastis parlemen ini tidak datang tanpa alasan. Sara Duterte menghadapi serangkaian tuduhan berat yang mengguncang publik Filipina. Ia dituding melakukan penyalahgunaan dana publik selama menjabat.

Namun, yang paling mengejutkan adalah munculnya tuduhan terkait ancaman pembunuhan. Sara diduga melontarkan ancaman terhadap mantan sekutu politik utamanya yang kini menjabat sebagai Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. Kondisi ini memperparah citra sang Wapres di mata legislatif.

Upaya pemakzulan ini merupakan kali kedua yang dihadapi Sara. Sebelumnya, proses serupa sempat bergulir namun gugur di tengah jalan setelah Mahkamah Agung menyatakan adanya pelanggaran prosedur. Kali ini, para pendukung pemakzulan di DPR memastikan seluruh tahapan telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Pecahnya Kongsi Dua Dinasti Besar

Eskalasi politik ini menjadi puncak dari memburuknya hubungan antara dinasti Duterte dan Marcos. Padahal, keduanya merupakan pasangan pemenang dalam Pemilu 2022 yang semula terlihat sangat solid.

Ketegangan mulai memuncak saat pemerintahan Presiden Marcos Jr. mengambil langkah berani dengan menyerahkan Rodrigo Duterte—ayah Sara—kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Mantan presiden tersebut kini berada dalam tahanan untuk menghadapi persidangan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba yang berdarah di masa kepemimpinannya.

Pertaruhan Menuju Pilpres 2028

Banyak pengamat menilai bahwa proses pemakzulan ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan langkah politik strategis. Jika Sara Duterte terjungkal dari posisinya sekarang, peluangnya untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2028 dipastikan tertutup rapat.

Sidang di Senat mendatang akan menjadi penentu apakah klan Duterte masih memiliki taji dalam panggung politik nasional Filipina, atau justru ini menjadi akhir dari dominasi politik mereka di bawah bayang-bayang pemerintahan Marcos. Masyarakat Filipina kini menunggu dengan tegang hasil dari pengadilan politik yang akan digelar dalam waktu dekat tersebut.