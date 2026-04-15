Langit Indonesia tak Bebas Diakses Asing, Kemlu: Izin 'Overflight' AS Masih Dikaji

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Isu mengenai pemberian izin lintas udara atau overflight clearance bagi Amerika Serikat (AS) dipastikan belum berlaku dan masih dalam tahap pengkajian mendalam.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia tanpa prosedur yang sah.

“Tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia,” ujar Yvonne dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Kedaulatan dan Politik Bebas Aktif Jadi Harga Mati

Yvonne menjelaskan bahwa usulan overflight clearance memang benar diajukan oleh pihak Washington. Namun, pemerintah Indonesia tidak serta-merta mengamini permintaan tersebut. Saat ini, usulan tersebut masih berada di atas meja perundingan internal pemerintah untuk ditelaah dari berbagai aspek.

Ada tiga dasar utama yang menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan:

Kepentingan Nasional

Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia

Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

“Mekanisme pengaturannya masih harus ditelaah secara hati-hati. Setiap bentuk kerja sama tetap harus mengedepankan kedaulatan Indonesia serta mengikuti prosedur nasional yang berlaku,” tambah Yvonne.

MDCP Bukan 'Tiket Gratis' Masuk Langit Indonesia

Kemlu juga meluruskan persepsi terkait perjanjian kerja sama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang baru saja disepakati. Yvonne menekankan bahwa pengaturan overflight bukanlah pilar utama dalam kerja sama pertahanan antara Jakarta dan Washington.

Senada dengan Kemlu, Kementerian Pertahanan RI melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, memastikan bahwa dokumen MDCP yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon tidak mencakup poin pengaturan lintas udara.

“Pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut,” tegas Yvonne.

Sebaliknya, kerja sama MDCP lebih difokuskan pada penguatan kapasitas pertahanan Indonesia yang meliputi:

Pengembangan teknologi pertahanan mutakhir.

Peningkatan kesiapan operasional militer.

Pendidikan militer profesional bagi personel TNI.

Penguatan hubungan antar-personel kedua negara.

Dengan penegasan ini, diplomasi Indonesia kembali menunjukkan tajinya: terbuka untuk kerja sama strategis, namun tetap kaku dan tanpa kompromi jika sudah menyangkut batas-batas kedaulatan wilayah.