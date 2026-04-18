Langit Nusantara Tergores Ambisi AS

NKRI tak sekadar menjaga batas darat dan laut, tetapi juga mempertahankan kedaulatan di ruang udara. Langit bukan hanya jalur lintasan, melainkan arena strategis yang menentukan arah pertahanan negara.

Ingat, di atas langit masih ada langit!

Langit Indonesia selama ini tampak tenang, hamparan biru yang dilintasi pesawat sipil, sesekali dipecah deru jet tempur dalam latihan rutin Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ya, 9 April lalu, TNI Angkatan Udara (AU) memang sedang merayakat HUT ke-80.

Enam jet tempur TNI AU, di antaranya empat pesawat F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat T-50 Golden Eagle terbang melintasi langit Nusantara. Tampak garis putih melintang panjang, menghiasi cerahnya langit saat itu.

Jet tempur andalan milik Indonesia itu seakan siap menjadi 'sayap Tanah Air'. Siap sebagai pelindung kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun goresan panjang di langit Nusantara seketika terhapus, diganti dengan ancaman pesawat militer Amerika Serikat (AS) yang bebas akses di wilayah udara Indonesia. Isu ini berawal dari adanya dokumen rahasia pertahanan AS kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia.

Dokumen tersebut mengusulkan kesepahaman formal di mana Indonesia akan mengizinkan pesawat militer AS melintasi wilayah udara untuk operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer.

Salah satu media asing, The Sunday Guardian, Minggu (12/4/2026) menyebutkan adanya kesepakatan akses penerbangan bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada 19 Februari lalu.

Atas kabar tersebut, Kemhan RI langsung memberikan klarifikasi sekaligus menegaskan otoritas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Indonesia memegang wewenang penuh untuk menyetujui atau menolak aktivitas apa pun di ruang udara nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi. Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi pemerintah RI," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Kemhan RI menegaskan, setiap kemungkinan kerja sama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan NKRI, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Kemhan memastikan setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah, sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait.

Keinginan militer AS untuk mendapatkan akses menyeluruh wilayah udara Indonesia memang bukan hanya sekadar isu, melainkan cerminan dari posisi strategis Indonesia dalam peta konflik dunia.

Jika militer AS menguasai wilayah udara NKRI, tentunya akan mengancam stabilitas keamanan negara-negara ASEAN. Dan apa kabarnya dengan perbatasan Laut China Selatan yang hingga kini masih sengketa antara Indonesia, China, Vietnam, dan Filipina.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Dalam kerja sama pertahanan biasanya ada saja pihak yang mengajukan proposal bebas akses ruang udara. Seperti yang dijelaskan Pengamat Hubungan Internasional dan Terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah, Robi Sugara.

Bahkan menurutnya ada beberapa negara yang telah melakukan kerja sama atau aliansi pertahanan dengan negara tertentu. Seperti sesama anggota NATO dan negara-negara Teluk yang memiliki kerja sama dengan AS.

"Hanya saja, Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Ini bisa juga diinterpretasikan membolehkan atau juga tidak etis," ujarnya kepada Inilah.com.

Menurutnya, politik luar negeri memiliki peran penting untuk memperkuat posisi suatu negara. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan bagi Indonesia menjalin kerja sama dengan negara lain.

Tujuannya agar sama-sama menguntungkan di berbagai aspek baik ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga pendidikan dan teknologi. Melalui prinsip luar negerinya, Indonesia memiliki kemandirian dalam menentukan sikap, sambil tetap terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati terkait prinsip politik bebas aktif. Kontrol penuh atas wilayah udara Indonesia tidak boleh terganggu oleh kepentingan pihak mana pun.

"Pemerintah RI harus menjaga muruah politik bebas aktif. Pemerintah RI harus menjaga loyalitas Amerika dalam menetapkan isi perjanjian kerja sama baru yang didasarkan pada kedaulatan nasional," katanya kepada Inilah.com.

Tak hanya itu, lanjutnya, Indonesia juga wajib saling menghormati masing-masing negara. Jika kebebasan akses udara diberikan, ini akan memicu ketegangan dari pihak lain. Kecuali Indonesia juga membolehkan kekuatan lain untuk tujuan tertentu mengakses ruang udara Indonesia.

Ada Plus-Banyak Minusnya

Jika isu yang menggema di publik adalah benar adanya, maka ada plus dan minus yang didapat untuk Indonesia. Namun itu bergantung pada perjanjian pertahanan yang dilakukan.

Jika bebas akses itu untuk melibatkan pihak luar untuk membantu ancaman udara Indonesia, itu pasti menguntungkan. Tapi minusnya, data-data sistem pertahanan udara Indonesia terbaca pihak luar.

"Sesuai Konvensi Chicago 1944 Pasal 1, setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Memberikan akses bebas kepada militer asing mengurangi kendali Indonesia atas ruang udara nasional," jelasnya.

Risiko Keamanan dan Pengawasan

Tanpa adanya kewajiban izin resmi (diplomatic clearance) setiap kali melintas, Indonesia akan kehilangan kemampuan untuk memantau, mengidentifikasi, dan mengatur pesawat militer asing yang lewat, yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Potensi Pemanfaatan oleh Pihak Ketiga

Akses yang terlalu bebas dapat dimanfaatkan untuk tujuan intelijen atau pengumpulan data (spionase) yang tidak diinginkan, yang tentunya mengancam pertahanan negara.

Risiko Intelijen

Pesawat militer asing dapat membawa perangkat pengumpulan data strategis saat melintasi wilayah Indonesia, yang berpotensi menjadi ancaman keamanan.

Ancaman Kedaulatan

Pemberian blanket overflight membuat Indonesia kehilangan fungsi verifikasi mengenai misi, muatan, dan tujuan akhir penerbangan militer asing.

"Akses yang terlalu longgar dapat mendorong tuntutan serupa dari negara lain, merusak prinsip politik bebas aktif, serta meningkatkan risiko entrapment atau terjebak dalam konflik pihak lain," ungkap Nuning, sapaan akrabnya.

Sejumlah Negara Menolak Akses Ruang Udara Militer AS

Terlepas dari risiko geopolitik serta erosi kedaulatan, ada sejumlah negara yang secara tegas menolak permintaan AS mengakses bebas wilayah udaranya.

Ya, sejumlah sekutu Eropa telah mengambil sikap untuk membatasi pergerakan militer terkait konflik Iran.

1. Spanyol

Spanyol menutup wilayah udaranya bagi pesawat militer AS yang terlibat dalam konflik dengan Iran.

Madrid juga melarang penggunaan pangkalan bersama di Rota dan Moron untuk operasi terkait perang tersebut.

2. Prancis

Sejumlah media asing menyebut Prancis mencegah Israel menggunakan wilayah udaranya untuk mengangkut senjata dari AS.

3. Italia

Italia dilaporkan menolak izin pendaratan bagi sejumlah pesawat pembom AS di pangkalan Sigonella, Sisilia timur.

4. Swiss

Swiss menolak sebagian besar permintaan AS untuk menggunakan wilayah udaranya selama konflik Iran dengan merujuk pada prinsip netralitas.

Jebakan Kekuatan Besar

Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai pemerintah Indonesia mesti hati-hati dalam mengambil sikap terkait akses penerbangan AS di wilayah udara NKRI.

Dirinya menyarankan pemerintah untuk konsisten menjalankan strategi keseimbangan (hedging strategy) guna menghindari 'jebakan' kepentingan kekuatan besar. Ia menekankan bahwa setiap konsesi yang diberikan Indonesia harus berbasis pada asas resiprokal yang menguntungkan kepentingan nasional.

"Konsesi dari pembaruan penggunaan akses ruang udara haruslah setimpal dan didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan nasional yang saat ini sedang ingin dicapai seperti peningkatan alutsista, akses data dan pasar ekonomi hingga tidak diberlakukannya sanksi/pembatasan terhadap perluasan kerjasama Indonesia dengan mitra strategis lainnya, ungkapnya.

Terakhir, Anton mendorong pemerintah untuk melibatkan DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya dalam meninjau kembali kebijakan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Penguasaan udara adalah kunci. Negara yang mampu mengontrol langitnya memiliki keunggulan dalam mendeteksi ancaman, mengendalikan pergerakan, hingga melindungi wilayah darat dan lautnya. Luasnya wilayah dan keterbatasan alat utama sistem persenjataan (alutsista) membuat pengawasan penuh menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab.

Di sinilah dilema muncul. Jika akses diberikan terlalu luas, potensi ketergantungan terhadap kekuatan asing bisa meningkat. Dalam skenario konflik, jalur yang sama yang digunakan untuk kerja sama bisa berubah menjadi jalur strategis bagi operasi militer pihak luar dengan atau tanpa kendali penuh Indonesia.

Sebaliknya, kerja sama ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas pertahanan, transfer teknologi, hingga penguatan sistem pengawasan udara.

Ini bukan sekadar tentang siapa yang boleh melintas di langit Indonesia. Ini tentang siapa yang benar-benar mengendalikan langit dan seberapa siap Indonesia bertahan ketika situasi berubah dari damai menjadi perang.

(Harris Muda/Diana Rizky)