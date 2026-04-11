Langkah Kooperatif Menteri PU Dody Hanggodo Dipuji DPR, Momentum Bersih-bersih

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan dukungan terhadap komitmen Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU dinilai sebagai bagian penting dari penegakan hukum.

“Saya mendukung komitmen Menteri PU dan aparat penegak hukum untuk mengungkap semua penyelewengan dan korupsi yang terjadi di Kementerian PU selama ini sampai ke akar-akarnya. Salah satunya adalah penggeledahan yang dilakukan Kajati DKI yang merupakan proses hukum dari dugaan tindak pidana korupsi tentunya,” ujar Abdullah kepada Inilah.com, Sabtu (11/4/2026).

Abdullah menyoroti pentingnya dukungan semua pihak untuk menata birokrasi di Kementerian PU, terutama terkait isu adanya oknum pejabat yang merasa tidak tersentuh hukum.

“Mengingat adanya isu yang mengatakan terdapat praktik deep state di Kementerian PU, yang membuat pejabat tinggi dalam birokrasi merasa dapat melakukan apa saja dan merasa tidak tersentuh oleh hukum,” katanya.

Ia mendorong agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran infrastruktur. “Harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterkaitan antarproyek dan antaraktor dalam pengelolaan anggaran infrastruktur yang nilainya besar,” tegas Abdullah.

Sebelumnya, penyidik Kejati DKI Jakarta menggeledah ruang kerja Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Diana Kusumastuti pada Kamis (9/4/2026). Unit kerja lain seperti Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Sumber Daya Air juga ikut diperiksa.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya memberikan akses penuh kepada penyidik sebagai bentuk transparansi dan sikap kooperatif.

"Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta). Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," kata Dody, Jumat (10/4/2026).

Dody bahkan meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar penyidik dapat bekerja tanpa beban, termasuk saat memasuki ruang kerjanya.

"Penyidiknya agak khawatir, makanya kemudian saya mohon izin khusus kepada Bapak Presiden. Saya mengatakan, 'Pak, saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Supaya tidak ada kesan tebang pilihlah. Nantinya memang saya salah, ya saya salah.' Gitu saja," beber Dody.

Ia menambahkan bahwa Presiden memberikan izin penuh atas keterbukaan tersebut. Meski ruangannya digeledah, Dody memilih untuk tidak mengintervensi detail perkara yang sedang disidik.

"Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail, karena saya menganggap sudahlah jalannya aparat penegak hukum, jadi saya enggak mau tahu lebih jauh," ujarnya.

