Langkah Krusial Perdamaian: Delegasi AS Tiba di Islamabad, Siap Negosiasi dengan Iran

Delegasi Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance (tengah, depan) tiba di pangkalan udara Nur Khan di Rawalpindi, Pakistan, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Xinhua)

Upaya merajut perdamaian permanen di Timur Tengah memasuki babak baru yang krusial. Delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dilaporkan telah mendarat di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4/2026), untuk memulai pembicaraan diplomatik dengan pihak Iran.

Mengutip laporan Reuters dari sumber pemerintahan Pakistan, Islamabad kini resmi menjadi panggung mediasi bagi dua negara yang telah lama bersitegang tersebut. Langkah ini diambil Pakistan dengan harapan besar mampu mewujudkan stabilitas dan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

Delegasi 'Lapis Baja' Washington

Diplomasi ini tidak main-main. Wakil Presiden AS J.D. Vance memimpin langsung delegasi Amerika Serikat. Tidak sendirian, Vance didampingi oleh dua sosok kepercayaan Presiden Donald Trump, yakni utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner.

Kehadiran Kushner, yang merupakan menantu Trump sekaligus arsitek sejumlah kebijakan Timur Tengah pada periode sebelumnya, memberikan sinyal kuat bahwa Washington sangat serius dalam perundingan ini.

Tak hanya tokoh politik, rombongan ini juga diperkuat oleh tim ahli dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS, Departemen Luar Negeri, hingga Pentagon. Hal ini mengindikasikan bahwa poin-poin yang akan dibahas mencakup aspek keamanan strategis hingga teknis militer.

Format Perundingan: Langsung dan Perantara

Jaringan berita CNN melaporkan bahwa negosiasi di Islamabad ini akan menggunakan format hibrida. Pertemuan diperkirakan bakal berlangsung baik secara tatap muka langsung maupun melalui perantara (back-channel diplomacy).

Pakistan, sebagai tuan rumah, memegang peran sentral dalam menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Kepercayaan ini menjadi ujian bagi posisi diplomatik Pakistan di mata internasional.

Dampak Gencatan Senjata dan Pembukaan Selat Hormuz

Momentum pertemuan di Islamabad ini menyusul pengumuman mengejutkan dari Presiden Donald Trump pada Rabu (8/4/2026) lalu mengenai kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran.

Keputusan tersebut langsung membuahkan hasil di sektor energi global. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz. Jalur vital ini merupakan 'napas' ekonomi dunia yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan gas alam cair (LNG) global.

Dibukanya kembali Selat Hormuz memberikan sentimen positif bagi pasar energi dunia yang sempat terguncang. Kini, mata dunia tertuju ke Islamabad, menanti apakah pertemuan Vance dan utusan Iran mampu mengubah gencatan senjata sementara menjadi perdamaian yang permanen.