Lanjutkan Tinjau Pasar Murah, Mendag Zulhas: Pastikan Masyarakat Peroleh Bapok Terjangkau

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melanjutkan peninjauan pasar murah dalam bentuk bazar Ramadan di wilayah Jakarta. Kamis (6/4/2023), Mendag meninjau pasar murah di Rusunawa KS Tubun di Palmerah, Jakarta Barat.

Mendag Zulhas mengungkapkan, pelaksanaan pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok (bapok) dengan harga yang terjangkau.

"Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, melalui Kementerian Perdagangan, bersinergi mengadakan pasar murah agar masyarakat bisa mendapatkan bapok dengan harga yang ditentukan pemerintah. Mudah-mudahan, sampai Lebaran harga terjaga terus, pasokan lebih dari cukup, dan harganya tidak bergejolak," ucap Mendag.

Pelaku usaha yang turut berpartisipasi di pasar murah Palmerah antara lain PD Dharma Jaya, Koperasi Niaga Sejahtera, Asosiasi Pinsar Petelur, Perum Bulog, Indomaret, PT Sungai Budi, Food Station Tjipinang, Prima Freshmart, ID FOOD (RNI), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Saat peninjauan Mendag Zulhas didampingi Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Direkur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Krisna Riza, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Alo, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta.

Pasar murah di Palmerah menjual berbagai bapok dengan harga terjangkau. Bapok yang dijual di antaranya minyak goreng MINYAKITA Rp14.000 per liter, tepung terigu Rp12.000 per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, minyak goreng kemasan premium Rp17.000 per liter, beras premium Rp66.000 per 5 kg, beras medium Bulog Rp45.000 per 5 kg, serta daging sapi Rp87.000 per kg.

Selain itu, dijual juga paket bapok dengan harga Rp20.000 yang berisi tepung ketan, tepung beras, santan instan, dan margarin.

Selanjutnya, Mendag Zulhas dijadwalkan meninjau pasar murah di Surabaya, JawaTimur,

Sejak Sabtu pekan lalu (1/4/2023), Mendag telah meninjau sejumlah pasar murah di kawasan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

Mendag Zulhas pun telah mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pasar rakyat untuk memastikan sendiri harga-harga bapok di bulan Ramadan. Peninjauan Presiden bersama Mendag dilakukan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/4/2023).