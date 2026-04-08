Lantai 2 Mapolres Jakbar Terbakar

Kebakaran melanda gedung Mapolres Metro Jakarta Barat pada Rabu (8/4/2026).

Kebakaran melanda Mapolres Jakarta Barat yang berada di Jalan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (8/4/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, api menjalar di lantai dua gedung yang bertuliskan Satreskrim Polres. Puluhan petugas pemadam kebakaran juga telah diterjumkan ke lokasi untuk memadamkan si jago merah.

Tak ada korban jiwa, namun belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

"Korban luka ringan nihil, korban luka berat nihil, korban jiwa nihil," ujar Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara.

Diketahui, api mengikis material yang mudah terbakar pada bagian luar lantai, dengan api pembakaran yang mengarah ke lantai atas. Asap hitam pekat pun mengepul ke udara serta menjejak pada dinding gedung tersebut.

Sementara itu Kasie Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syaiful Kahfi memastikan kobaran api sudah dipadamkan.

"Sudah padam, sudah aman kondusif, sedang dilakukan pengecekan oleh kepolisian juga," ujar Syaiful.

