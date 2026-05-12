Lapor ke Prabowo, Bahlil Pastikan Stok BBM–LPG hingga Evaluasi Izin Tambang Mangkrak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Dalam laporannya, Bahlil memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan minyak mentah nasional dalam kondisi aman. Menurutnya, hingga saat ini stok energi nasional masih berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi, Insya Allah enggak ada masalah,” kata Bahlil kepada wartawan usai pertemuan.

Selain memastikan ketahanan energi nasional, Bahlil juga melaporkan perkembangan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan izin tambang yang tidak dijalankan.

Ia mengungkap pemerintah tengah menata kembali sejumlah izin tambang yang dinilai tidak produktif meski telah mengantongi izin lengkap.

“Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi enggak pernah dijalankan,” ujarnya.

Bahlil menyebut evaluasi tersebut merupakan arahan langsung dari Prabowo yang telah diberikan sejak beberapa waktu lalu. Pemerintah kini terus memantau perkembangan penataan izin tambang tersebut.

“Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” paparnya.