Lapor ke Presiden Prabowo, Menteri Trenggono Kejar Target 1.000 Kampung Nelayan di 2026

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto. Trenggono menargetkan pembangunan di 100 titik akan rampung pada Mei mendatang.

Laporan tersebut disampaikan saat mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026). Trenggono menyatakan pihaknya akan mempercepat penyelesaian program tersebut tahun ini.

"Dari kita salah satunya bagaimana pembangunan kampung nelayan merah putih bisa menjadi speed up di tahun ini," ujar Trenggono usai ratas.

Trenggono merinci, saat ini sudah ada 100 titik yang dikerjakan. Sebanyak 65 unit masuk dalam pembangunan tahap pertama, sementara 35 unit lainnya masuk dalam tahap kedua.

"Dan kemudian itu totalnya 100. Semua diperkirakan akhir Mei selesai," jelasnya.

Selain soal fisik bangunan, Trenggono juga membahas aspek operasional program tersebut dengan Presiden, terutama mengenai pengawasan dan pengawakan di lapangan.

"Lalu pengawasan kampung nelayan kan penting juga, itu salah satu yang kita bahas. Kemudian, pengawakan dari kampung nelayan kan penting juga, itu juga kita bahas dengan presiden," tuturnya.

Ke depan, KKP berencana mengejar pembangunan di 1.000 titik lainnya pada tahun 2026 secara paralel. Proyek ini nantinya akan lebih difokuskan untuk wilayah Indonesia Timur.

"Berikutnya yang 1.000 berikut di tahun 2026 secara pararel kita akan kerjakan. Dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur," tutur Trenggono.

