​'Last Warning!': Detik-Detik Angkatan Laut Iran Usir Dua Kapal Perusak AS di Selat Hormuz

Ketegangan di urat nadi perdagangan minyak dunia, Selat Hormuz, mencapai titik didih tertinggi. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran baru saja merilis rekaman video dan audio yang memperlihatkan manuver agresif mereka saat mengusir dua kapal perusak (destroyer) milik Amerika Serikat, akhir pekan kemarin.

​Insiden yang terjadi pada Sabtu, 11 April 2026 ini melibatkan dua aset tempur utama Washington, yakni USS Michael Murphy (DDG-112) dan USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121). Dalam rekaman yang disiarkan media pemerintah Iran (IRIB) pada Minggu (12/4/2026), terdengar suara petugas komunikasi Iran memberikan ultimatum terakhir dengan nada tinggi.

​"Attention U.S. Navy warship, transiting near Fujairah Port and Oman Sea; this is IRGC Navy; LAST WARNING, LAST WARNING, LAST WARNING!" bunyi petikan rekaman tersebut yang memecah kesunyian di perairan Teluk Oman.

​Ancaman Menjadi Target Tempur

​Militer Iran tidak main-main dengan peringatan tersebut. Petugas IRGC memerintahkan kedua kapal perusak kelas Arleigh Burke itu untuk segera mengubah haluan dan kembali ke Samudra Hindia.

​"Jika tidak mematuhi perintah saya, Anda akan menjadi target," tegas suara dalam rekaman tersebut, mengisyaratkan kesiapan baterai rudal pesisir Iran untuk mengunci sasaran.

​Merespons kejadian ini, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa kedua kapal perusak tersebut sebenarnya sedang menjalankan misi pembersihan ranjau. AS menuduh Teheran telah menebar ranjau laut di jalur pelayaran internasional guna menghambat distribusi energi global.

​Konteks Geopolitik: Diplomasi yang Kolaps

​Insiden di Selat Hormuz ini tidak muncul dari ruang hampa. Ada tiga faktor krusial yang melatarbelakangi eskalasi berdarah ini:

​Kegagalan Islamabad: Ketegangan memuncak hanya beberapa jam setelah negosiasi damai antara delegasi AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, dinyatakan kolaps tanpa kesepakatan pada 12 April 2026. ​Blokade Trump: Menyusul kegagalan diplomasi tersebut, Presiden Donald Trump mengambil langkah drastis dengan memerintahkan blokade angkatan laut penuh terhadap Selat Hormuz. Langkah ini diambil sebagai balasan atas apa yang disebut Washington sebagai "premanisme maritim" Iran. ​Titik Nadir Krisis: Sejak krisis pecah pada Februari 2026 yang melibatkan friksi terbuka antara AS-Israel dan Iran, kejadian akhir pekan kemarin dianggap sebagai titik paling berbahaya yang bisa memicu perang terbuka secara total.

​Dunia di Ambang Ketidakpastian

​Aksi saling gertak di perairan strategis ini bukan lagi sekadar retorika. Dengan posisi Iran yang merasa di atas angin dan sikap keras pemerintahan Trump yang tidak mengenal kata mundur, Selat Hormuz kini benar-benar menjadi "kotak korek api" yang siap meledak kapan saja.

​Dunia kini menanti, apakah langkah "Last Warning" dari IRGC ini akan berlanjut pada dentuman meriam, ataukah masih ada celah sempit bagi diplomasi di tengah kepungan kapal perang dan rudal yang bersiaga.