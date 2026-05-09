Laut Jadi Prioritas, ASEAN Perkuat Taring Maritim di KTT Filipina

Para pemimpin Asia Tenggara mengambil langkah konkret untuk mempertegas kedaulatan dan stabilitas wilayah perairan kawasan. Dalam gelaran KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026), disepakati penguatan kerja sama maritim yang lebih komprehensif.

Kesepakatan strategis ini dituangkan dalam Deklarasi Bersama Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Maritim. Fokus utamanya adalah mewujudkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan dengan kepatuhan mutlak terhadap hukum internasional.

"Kami sepakat memperkuat kerja sama maritim di bidang penegakan hukum, pertahanan, keamanan dan keselamatan navigasi, serta konektivitas transportasi laut," demikian bunyi pernyataan resmi deklarasi tersebut sebagaimana dikutip dari situs ASEAN 2026, Sabtu (9/5/2026).

Perkuat Penegakan Hukum dan Ekonomi Biru

Langkah ini tidak hanya menyentuh aspek pertahanan, tetapi juga meluas ke sektor fungsional. ASEAN sepakat memperluas operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), perlindungan lingkungan laut, hingga perlindungan infrastruktur bawah laut yang vital bagi komunikasi global.

Selain itu, sektor ekonomi biru menjadi poin penting dalam kolaborasi ini. Para pemimpin sepakat untuk menggenjot riset kemaritiman dan ilmu kelautan guna memaksimalkan potensi ekonomi laut secara berkelanjutan.

Salah satu poin taktis yang disepakati adalah optimalisasi Forum Penjaga Pantai ASEAN (ACF). Forum ini akan dijadikan ujung tombak penegakan hukum maritim di kawasan melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga negara anggota.

Pendirian Pusat Maritim ASEAN di Filipina

Untuk mendukung kerja sama lintas pilar ini, ASEAN resmi menyepakati pendirian Pusat Maritim ASEAN yang berkedudukan di Filipina. Lembaga ini diproyeksikan menjadi motor penggerak isu-isu maritim serta pusat koordinasi lintas sektor di kawasan.

Terkait sengketa di Laut China Selatan, para pemimpin menegaskan komitmen untuk melanjutkan negosiasi Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC). ASEAN memberikan sinyal tegas bahwa setiap langkah diplomasi harus tetap berlandaskan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Respons Dampak Krisis Timur Tengah

Di tengah fokus pada isu domestik kawasan, ASEAN juga tidak menutup mata terhadap gejolak global. Dalam kesempatan yang sama, para pemimpin mengadopsi pernyataan bersama mengenai respons ASEAN terhadap krisis di Timur Tengah.

Langkah ini diambil karena krisis tersebut mulai memberikan dampak nyata terhadap stabilitas energi dan ekonomi di Asia Tenggara. ASEAN merasa perlu memiliki satu suara dalam mengamankan rantai pasok energi agar tidak terdisrupsi oleh konflik di belahan dunia lain.

KTT ke-48 ASEAN yang mengusung tema "Menavigasi Masa Depan Kita, Bersama" ini secara resmi dibuka oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Selain isu internal, ASEAN tetap menekankan pentingnya Sentralitas ASEAN dalam menjalin hubungan dengan mitra eksternal melalui implementasi Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (AOIP).