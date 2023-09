Lawan Brunei, Ujian Ketajaman Serangan Skuad Garuda

Timnas Indonesia tidak hanya mesti berambisi meraih tiga poin tetapi juga menambah pundi-pundi gol saat menghadapi Brunei Darussalam dalam lanjutan penyisihan Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/12/2022).

Dalam laga sebelumnya, ketajaman penyerang skuad Garuda mengecewakan sehingga hanya menang 2-1 atas Kamboja. Hal itu sangat disayangkan karena selisih dan produktivitas gol menentukan peluang lolos ke semifinal.

Berkaca pada sepak terjang kedua tim di Piala AFF 2022, skuad asuhan Shin Tae-yong agaknya sedikit berada di atas angin. Pasalnya, tim Merah Putih mampu menundukkan Kamboja 2-1 di partai perdana mereka.

Kemenangan tipis yang dipetik Timnas membuat Egy Maulana dkk menduduki posisi ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2022 dengan tiga poin dari satu laga dan selisih gol +1.

Sementara, hasil sebaliknya justru diraih Brunei. Lebih nahas, tim asuhan Mario Rivera Campesino harus tersungkur di dua laga perdana mereka kontra Thailand dan Filipina dengan skor mencolok 5-0 dan 5-1.

Alhasil, Brunei harus mengelus dada berada di posisi juru kunci dengan nir angka dan menjadi satu-satunya tim di Grup A yang belum mendulang poin.

Kendati demikian, Shin Tae-yong dalam konferensi persnya jelang laga mengatakan tak ingin jemawa. Shin pada prinsipnya tetap menghargai lawan dan fokus terhadap kesiapan timnya.

“Tim Brunei bisa dianggap lemah, mereka masuk grup ini karena playoff tapi dari kami akan tetap menghargai Brunei, menunjukkan yang terbaik. kami akan tetap fokus tanding sebaik mungkin,” kata Shin.

Adapun Shin pada laga sore nanti juga sepintas berkeinginan untuk melakukan sejumlah rotasi pemain. Ini dilakukan pelatih asal Korea Selatan guna mensiasati jadwal pertandingan yang cukup padat dengan jarak antar laga hanya tiga hari.

“Kemungkinan besar pastinya ada rotasi pemain. Dan baru saja selesai satu laga, jadi kita lihat saja nanti, masih banyak pertandingan,” lanjut Shin.

Indonesia jelas membutuhkan kemenangan. Hanya saja, kemenangan tampaknya belum cukup membuat Garuda bisa bernafas legas.

Pasalnya, dua laga Brunei sebelumnya berakhir dengan skor cukup mencolok dan diyakini hal ini akan memberatkan Egy Maulana Vikri cs, mengingat sistem perhitungan fase Grup juga menyisir selisih perolehan gol.

Namun, lagi-lagi Shin tak ingin terbebani hal tersebut. Ia menegaskan para pemain untuk tetap bekerja keras sekaligus menunjukkan hasil evaluasi yang telah disampaikannya usai laga perdana kontra Kamboja.

“Kewajiban dari pemain harus menunjukkan performa yang keren di dalam lapangan, begitu juga pasti kita bisa menunjukkan yang terbaik ke para fan yang banyak datang di away dan untuk semua masyarakat Indonesia,” harap dia.

Head to head Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam

02/12/17: Indonesia vs Brunei 4-026/09/12: Brunei vs Indonesia 0-509/08/99: Brunei vs Indonesia 0-312/03/90: Brunei vs Indonesia 0-304/03/90: Brunei vs Indonesia 1-0

Hasil 5 Laga Terakhir Indonesia

12/06/22: Indonesia vs Yordania 0-115/06/22: Indonesia vs Nepal 7-024/09/22: Indonesia vs Curacao 3-227/09/22: Indonesia vs Curacao 2-123/12/22: Indonesia vs Kamboja 2-1

Hasil 5 Laga Terakhir Brunei Darussalam

27/09/22: Brunei vs Laos 1-005/11/22: Brunei vs Timor-Leste 6-208/11/22: Timor-Leste vs Brunei 1-020/12/22: Brunei vs Thailand 0-523/12/22: Filipina vs Brunei 5-1