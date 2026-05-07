Lawan Tekanan AS, Presiden Iran Tegaskan tak akan Menyerah pada Tuntutan Sepihak

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran siap berdialog berdasarkan hukum internasional namun menolak ancaman AS. (Foto: AFP)

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengirimkan pesan kuat kepada dunia internasional, khususnya Amerika Serikat (AS). Dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri terpilih Irak, Ali al-Zaidi, Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran siap membuka pintu dialog, namun tidak akan pernah sudi bertekuk lutut di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan.

Sikap tegas ini muncul di tengah ketegangan regional yang masih membara. Pezeshkian menyoroti standar ganda Washington yang terus menjalankan kebijakan 'tekanan maksimum', namun di saat yang sama menuntut Iran untuk menyerah pada keinginan sepihak mereka di meja perundingan.

"Masalah kami adalah di satu sisi, AS menerapkan kebijakan tekanan maksimum, dan di sisi lain, mereka berharap Iran duduk di meja perundingan untuk menyerah pada tuntutan sepihak. Kondisi semacam itu mustahil terwujud," tegas Pezeshkian, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi kantor kepresidenan Iran, Rabu (6/5/2026).

Harga Mati Teknologi Nuklir

Salah satu poin krusial yang ditekan Pezeshkian adalah keberlanjutan industri nuklir Iran. Baginya, teknologi nuklir adalah kedaulatan yang tidak bisa dikorbankan hanya karena tekanan eksternal. Ia menilai tuntutan AS agar Iran menghentikan industri nuklirnya sebagai langkah yang berlebihan dan tidak berdasar.

Meski demikian, Pezeshkian meyakinkan bahwa Iran tetap berkomitmen pada koridor hukum internasional. Teheran menyatakan kesiapannya untuk membuktikan bahwa aktivitas nuklir mereka murni untuk tujuan damai, di bawah pengawasan ketat regulasi global.

"Pada dasarnya, kami tidak menganggap perang dan ketidakamanan sebagai opsi yang menguntungkan," tambahnya.

Irak Siap Jadi Jembatan Damai

Di sisi lain, Perdana Menteri terpilih Irak, Ali al-Zaidi, merespons situasi ini dengan menawarkan tangan dingin Baghdad. Irak menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai mediator antara Iran dan AS demi meredam krisis yang kian meluas di kawasan Timur Tengah.

Pertemuan tingkat tinggi pun mulai dijadwalkan. Kedua pemimpin sepakat untuk melakukan kunjungan resmi dalam waktu dekat guna memperkuat hubungan bilateral dan mencari celah solusi diplomatik.

Menanti Titik Terang Pasca-Insiden Berdarah

Hubungan Iran dan blok Barat mencapai titik nadir pasca-serangan gabungan Israel dan AS pada 28 Februari lalu. Serangan yang menyasar Teheran dan sejumlah kota besar tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei serta sejumlah petinggi militer lainnya.

Iran sempat membalas dengan serangan rudal dan drone besar-besaran ke aset-aset AS dan Israel. Meski gencatan senjata sempat tercapai pada 8 April, upaya damai yang dimediasi di Islamabad, Pakistan pada pertengahan April lalu masih berakhir buntu tanpa kesepakatan konkret.

Kini, tawaran mediasi dari Irak menjadi harapan baru di tengah kebuntuan diplomasi global.