Lawan Zionis Israel, Kafe di Vietnam Ini Dukung Kemerdekaan Palestina

Salah satu keunggulan sebuah kafe di Vietnam yang 100 persen keuntungan penjualan akan didonasikan kepada keluarga-keluarga yang berada di lokasi konflik Pelestina. Dokumentasi: Tangkapan layar dari TikTok @fahad_teaches).

Seorang dokter asal Australia, Fahad membagikan unggahan video yang memuat sebuah kafe kecil di Kota Vietnam, "Reading Cabin" yang pro terhadap kemerdekaan Palestina.

Video tersebut memperlihatkan suasana kafe yang tidak hanya menawarkan minuman, tetapi juga pengalaman visual dan emosional yang memikat.

Melalui laman Tiktoknya di @fahad_teaches, hatinya merasa hangat saat mengunjungi kafe tersebut.

"Hati saya hangat saat mengunjungi Kota Ho Chi Minh. Terima kasih sudah membuat saya memperhatikan kafe ini," kata Fahad dikutip Senin (4/5/2026).

Video tersebut juga menampilkan bagaimana suasana hangat tidak hanya datang dari tempatnya, tetapi juga dari pengalaman personal sang kreator selama berada di sana. Hal ini membuat konten terasa lebih relatable dan mengundang rasa penasaran penonton untuk ikut merasakan pengalaman serupa.

Selain itu, terdapat juga berbagai pernyataan kafe tersebut pro Palestina, seperti berbagai karikatur dan karya seni yang menunjukkan Palestina akan merdeka.

Bahkan tak jauh dari pintu masuk, terdapat tulisan berupa "kami tidak menerima zionis atau siapapun yang mendukung genosida".

Tak hanya itu, kafe tersebut juga mengatakan 100 persen keuntungan penjualan akan didonasikan kepada keluarga-keluarga yang berada di lokasi konflik.

Dalam video tersebut, terlihat bagaimana pengunjung menikmati waktu santai di tengah suasana kafe yang asri dan menenangkan. Nuansa hijau, dekorasi estetik, serta tata ruang yang nyaman.

Fenomena kafe dengan konsep unik seperti ini memang tengah menjadi tren di media sosial. Banyak tempat yang awalnya tersembunyi kini menjadi destinasi favorit setelah viral, karena dianggap menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung.