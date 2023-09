10 Film Terlaris Sepanjang Masa dengan Rating yang Tinggi

Film terlaris sepanjang masa telah menjadi sorotan utama dalam industri perfilman.

Dari tahun ke tahun, banyak karya sinematik yang telah mampu memikat jutaan penonton di seluruh dunia dan menghasilkan pendapatan yang luar biasa.

Dalam artikel ini, akan dibahas tentang film-film yang berhasil mencetak sejarah sebagai film terlaris sepanjang masa.

Mulai dari epik fantasi yang memikat hingga drama aksi yang mendebarkan, film-film ini telah memenangkan hati penonton dan memecahkan rekor film box office Hollywood dengan prestasi yang mengagumkan.

Mari kita eksplorasi lebih dalam dan jelajahi deretan film luar biasa yang berhasil meraih gelar film terlaris sepanjang masa.

Daftar Film Terlaris Sepanjang Masa Dengan Pendapatan Tertinggi

Berdasarkan data yang dikeluarkan boxofficemojo.com per Maret 2023, ini dia deretan film dengan pendapatan tertinggi dan layak ditonton ulang:

1. Avatar

Tangkap Layar Avatar Official Trailer. Sumber: YouTube/ 20th Century Studios

Tahun Rilis 2009 Durasi 2 jam 42 menit Rumah produksi 20th Cetury Studios Pemain Zoe Saldana, Sam Warthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez Rating 7.9

Setelah hampir 14 tahun film ini ditayangkan, film ini masih menjadi urutan pertama dengan pendapatan tertinggi yaitu $2,923,706,026 atau sekitar Rp 44,975 triliun.

Alasan yang membuat film Avatar menjadi film paling laris di dunia, karena banyaknya respon positif dari para kritikus film.

Selain itu, karena film Avatar merupakan salah satu film yang menggunakan teknologi CGI yang terbilang canggih pada masanya.

Film ini merupakan sekuel dari film selanjutnya Avatar: The Way of Water yang rilis pada Desember 2022 lalu.

2. Avengers: Endgame

Foto: BBC

Tahun Rilis 2019 Durasi 3 jam 1 menit Rumah produksi Walt Disney Studio Motion Pictures Pemain Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo Rating 8.4

Masuk urutan kedua, ada Avengers: Endgame. Film produksi Marvel ini berhasil meraup pendapatan sebesar $2,799,439,100 atau setara dengan Rp 43,050 triliun.

Film ini merupakan lanjutan dari Avengers: Infinity War yang diliris ditahun sebelumnya, pada 2018.

Film garapan sutradara Anthony Russo dan Joe Russo ini mengisahkan pertarungan para Avengers melawan musuh mereka, Thanos, untuk mengembalikan kehidupan bumi seperti sedia kala.

3. Avatar: The Way of Water

Tangkap Layar Scene Avatar: The Way Of Water Trailer. Sumber: YouTube/ Avatar

Tahun Rilis 2022 Durasi 3 jam 12 menit Rumah produksi 20th Century Videos Pemain

Zoe Saldana, Sam Warthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Michelle Yeoh

Rating 7.6

Sempat berada di urutan ke 4, kini Avatar: The Way of Water naik satu tingkat mengalahkan film Titanic.

Film sekuel Avatar garapan James Cameron ini berhasil meraup pendapatan sekitar $2,294,510,222 atau setara dengan Rp 35,311 triliun.

Tidak hanya di nobatkan menjadi film dengan pendapatan tertinggi, film ini juga meraih piala Oscar pertamanya sebagai Best Visual Effects, pada 12 Maret lalu.

Kemenangan ini mengulang kesuksesan James Cameron bersama timnya 13 tahun lalu dengan nominasi yang sama.

4. Titanic

Foto: The Ringer

Tahun Rilis 1997 Durasi 3 jam 14 menit Rumah produksi 20th Century Videos Pemain

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane, Kathy Bates

Rating 7.9

Ini dia salah satu film dengan penonton terbanyak di dunia dan legendaris yang juga garapan James Cameron, masuk dalam urutan ke 4 sebagai film dengan pendapatan tertinggi.

Film yang sudah diliris sejak 25 tahun yang lalu ini berhasil mempertahankan kepopulerannya dan meraup pendapatan sebanyak $2,256,003,352 atau setara dengan Rp 34,717 triliun.

Film ini menceritakan kisah asmara Rose (Kate Winslet) dan Jack (Leonardo DiCaprio) yang harus berakhir tragis karena kapal pesiar yang mereka menabrak gunung es.

Film ini juga sempat ditayangkan ulang pada Februari lalu sebagai perayaan 25 tahun lahirnya film legendaris ini.

5. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens

Tangkap Layar Scene Star Wars: The Force Awakens Trailer. Sumber: YouTube/ Star Wars

Tahun Rilis 2015 Durasi 2 jam 16 menit Rumah produksi Walt Disney Pictures Pemain

Daisy Ridley, Harrison Ford, john Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Carie Fisher

Rating 7.8

Urutan kelima ada film karya sutradara J.J Abrams yang juga laris manis di pasaran berkar penggemar setianya yang menanti kelanjutan kisah Star Wars selama tujuh tahun.

Film ini berhasil meraup pendapatan sebanyak $2,071,310,218 atau setara dengan Rp 31,899 triliun.

Film yang mengangkat tema luar angkasa ini banyak mendapat perhatian tidak hanya dari penggemarnya, namun juga para kritikus film karena dianggap berhasil memberikan tontonan yang unik.

Hal ini tentunya terbukti lewat ratingnya yang tinggi.

6. Avengers: Infinity War

Foto: Disney Movie

Tahun Rilis 2018 Durasi 2 jam 29 menit Rumah produksi

Walt Disney Studio Motion Pictures

Pemain

Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Rating 8.4

Masih dengan film garapan sutradara Anthony Russo dan Joe Russo, Avengers: Infinity War juga masuk dalam deretan film dengan pendapatan tertinggi.

Film ini meraup pendapatan sebesar $2,052,415,039 atau setara dengan Rp 31,599 triliun.

Pencapaian ini menandingi sejumlah film yang juga rilis ditahun yang sama seperti Black Panther, Aquaman dan Jurassic World: Fallen Kingdom.

Film ini mengisahkan tentang aksi Thanos yang ingin menguasai alam semesta menggunakan infinity stone.

7. Spider-Man: No Way Home

Tangkap Layar Scene Spider-Man: No Way Home. Sumber: YouTube/Sony Pictures Entertainment

Tahun Rilis 2021 Durasi 2 jam 28 menit Rumah produksi Sony Pictures Pemain

Tom Holland, Zendaya, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Marisa Tomei, Williem Dafoe

Rating 8.2

Spider-Man: No Way Home , film superhero yang satu ini terbilang baru dalam jajaran film dengan pendapatan tertinggi.

Salah satu film dengan penonton terbanyak di dunia ini dibintangi aktor dan aktris kenamaan seperti Zendaya, Tom Holland dan Benedict Cumberbatch.

Film dengan pendapatan tertinggi ini berhasil meraup untung sebesar $1,921,847,111 atau setara dengan Rp 29,595 triliun.

Film garapan Marvel dan Sony ini berhasil memecahkan rekor dengan pendapatan tertinggi saat perilisannya ditengah kondisi pandemi saat itu.

8. Jurassic World

Foto: To Do Canada

Tahun Rilis 2015 Durasi 2 jam 4 menit Rumah produksi

Universal Pictures

Pemain

Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Nick Robinson, Katie McGrath, Ty Simpkins

Rating 6.9

Film terlaris sepanjang masa selanjutnya, ada Jurassic World yang di sutradarai oleh Collin Trevorrow yang juga masuk dalam jajaran film dengan pendapatan tertinggi.

Film yang menggabungkan dua genre adventure dan sci-fi ini berhasil meraup pendapatan sebesar $1,671,537,444 atau setara dengan Rp 25,735 triliun.

Film ini mengisahkan petualan dua bersaudara, Zach dan Grey Mitchell yang saat itu berkunjung ke Jurassic World. Sebuah taman hiburan dinosaurus di Isla Nublar.

Perjalanan mereka berakhir menegangkan setelah sebuah insiden terjadi dan membuat kondisi menjadi kacau.

9. The Lion King

Tangkap Layar Scene The Lion King Official Trailer. Sumber: YouTube/ Walt Disney Studios

Tahun Rilis 2019 Durasi 1 jam 58 menit Rumah produksi

Walt Disney Studios Motion Pictures

Pemain

James Earl Jones, Beyonce, Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eicthner

Rating 6.8

Salah film yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures, The Lion King juga masuk dalam jajaran film dengan pendapatan tertinggi.

Film garapan sutradara Jon Favreau ini mendapatkan pendapatan sebesar $1,663,075,401 atau setara dengan Rp 25,599 triliun.

Film ini adalah sebuah remake CGI dari film sebelumnya yang rilis di tahun 1994.

Menggunakan virtual reality yang canggih, membuat setiap adegan dalam film ini tampak nyata.

10. The Avengers

Foto: Disney Plus

Tahun Rilis 2012 Durasi 2 jam 23 menit Rumah produksi

Walt Disney Studios Motion Pictures

Pemain

Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Rating 6.6

Terakhir, ada film The Avengers, film keenam MCU sekaligus sekuel pertama dalam serial Avengers yang juga masuk ke jajaran film dengan pendapatan tertinggi.

Mendapatkan pendapatan sebesar $1,520,538,536 atau setara dengan Rp 23,403 triliun.

Film ini mendapat banyak pujian dari penggemarnya dan juga mendapat review positif dari sebagian kritikus film.

Maka tak heran, film ini mendapatkan kurang lebih 21 penghargaan dari 74 nominasi.

Nah, itu tadi beberapa film box office Hollywood yang mendapat pendapatan tertinggi tahun 2023. Kira-kira diantara film tadi mana yang menurut Anda paling seru untuk ditonton lagi?

