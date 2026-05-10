Layar Pintar Bukan Solusi Ajaib, Pakar: Kualitas Guru Tetap PR Utama Pemerintah

Pengamat pendidikan angkat bicara mengenai rencana pengadaan layar pintar di sekolah. Menurutnya, tanpa peningkatan kualitas guru, teknologi hanya akan jadi pajangan. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Ukuran Font Kecil Besar

Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot digitalisasi sekolah melalui pengadaan layar pintar mendapat catatan kritis. Teknologi secanggih apa pun dinilai tidak akan mampu mendongkrak kualitas pendidikan nasional jika pemerintah abai terhadap masalah fundamental: kualitas tenaga pendidik.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, menegaskan bahwa layar pintar hanyalah alat bantu. Menurutnya, pemerintah jangan sampai terjebak pada formalitas pengadaan barang semata tanpa membenahi kompetensi manusianya.

“Yang lebih penting adalah kualitas gurunya. Ini pekerjaan rumah besar pemerintah yang harus diseriusi,” tegas Edi saat berbincang dengan Inilah.com, Minggu (10/5/2026).

Belajar dari Kegagalan Masa Lalu

Edi mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan sejarah. Ia merujuk pada program serupa di era Orde Baru yang terbukti tidak berjalan optimal karena minimnya kesiapan di lapangan.

Kala itu, sekolah-sekolah disuntik bantuan perangkat televisi untuk menayangkan konten edukatif. Namun, karena tidak dibarengi dengan strategi pedagogik yang matang, perangkat tersebut justru berakhir mubazir.

“Kalau guru hanya diberi layar pintar, ini sama seperti di masa Orde Baru. Dulu tiap sekolah diberi televisi untuk menyiarkan tayangan edukatif, semuanya tak berhasil optimal, untuk tidak mengatakan gagal total,” cetusnya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan. (Foto: Dok. Pribadi)

Teknologi Mudah Dibeli, Kualitas Guru Sulit Dibentuk

Lebih lanjut, Edi menilai pemerintah cenderung memilih jalur 'instan' dengan memprioritaskan pengadaan perangkat teknologi. Memang, secara administratif, membeli ribuan unit layar pintar jauh lebih mudah daripada merancang program peningkatan kualitas guru yang membutuhkan waktu panjang dan berkelanjutan.

Namun, ia mewanti-wanti bahwa tanpa kompetensi pedagogik yang mumpuni dalam memanfaatkan teknologi baru, kehadiran layar pintar di ruang kelas hanya akan menjadi pajangan mahal.

“Mengapa (program terdahulu gagal)? Karena tidak diikuti kompetensi guru yang mumpuni dalam pembelajaran. Perlu penguatan kompetensi pedagogik guru terkait teknologi baru,” tambah Edi.

Mimpi Pendidikan Berkualitas

Pemerintah diminta untuk tidak menjadikan teknologi sebagai satu-satunya tumpuan dalam membenahi pendidikan nasional. Dimensi kompetensi guru harus diletakkan sebagai fondasi utama sebelum bicara soal alat digital.

Edi menekankan, jika fokus pemerintah tetap berat sebelah pada pengadaan infrastruktur tanpa menyentuh akar masalah tenaga pendidik, maka target peningkatan mutu pendidikan di Indonesia akan sulit tercapai.

“Selama dimensi ini tidak dilihat, menurut saya pendidikan berkualitas hanya akan sekadar jadi mimpi belaka,” pungkasnya.