Lazio vs Inter Milan: Balas Dendam atau Tragedi Jilid Dua?

Gustav Isaksen dari SS Lazio beraksi pada pertandingan perempat final Coppa Italia antara FC Internazionale dan SS Lazio di Stadio Giuseppe Meazza pada 25 Februari 2025 di Milan, Italia. (Foto: Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Ukuran Font Kecil Besar

Pertandingan puncak Final Coppa Italia (Piala Italia) yang mempertemukan Lazio melawan Inter Milan pada hari Rabu waktu setempat dipastikan akan berjalan sengit. Menjelang duel krusial yang akan digelar di Stadion Olimpico tersebut, kedua tim sama-sama mendapat angin segar terkait pemulihan cedera pemain pilar mereka.

Berdasarkan laporan terbaru dari SOS Fanta, pilar andalan Lazio, Mattia Zaccagni dan Danilo Cataldi, telah kembali mengikuti sesi latihan grup bersama skuad I Biancocelesti pada malam menjelang pertandingan.

Kembalinya kedua pemain ini menjadi suntikan moral yang sangat berarti bagi pelatih Maurizio Sarri. Baik Zaccagni maupun Cataldi berpeluang besar untuk langsung dimasukkan ke dalam daftar starting XI (sebelas pertama) di laga final nanti.

Sebelumnya, kedua pemain tersebut terpaksa absen saat Lazio menelan kekalahan 0-3 dari Inter Milan dalam ajang Serie A pada hari Sabtu lalu.

Inter Milan Kembali Diperkuat Marcus Thuram

Di kubu lawan, pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, juga mendapat kabar menggembirakan. Penyerang tajam I Nerazzurri, Marcus Thuram, dilaporkan telah kembali berlatih bersama grup setelah sebelumnya sempat mengalami cedera ringan dalam sesi latihan pada hari Senin.

Pemain asal Prancis tersebut sebelumnya sempat tampil menjadi starter melawan Lazio pada akhir pekan lalu dan sukses menyumbangkan satu assist yang berujung gol. Namun, ia kemudian ditarik keluar saat turun minum untuk mencegah risiko cedera yang lebih parah.

Pulihnya para pemain kunci ini memastikan bahwa kedua tim akan tampil dengan kekuatan terbaik mereka di laga final. Rencananya, pelatih Maurizio Sarri dan Cristian Chivu akan memberikan pembaruan lebih lanjut terkait kondisi tim secara keseluruhan dalam konferensi pers pralaga dari Stadion Olimpico yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini.