Lebanon Berdarah! 2.387 Tewas Akibat Agresi Israel, Ratusan Anak Jadi Korban

Sejumlah perempuan Lebanon memeriksa kerusakan saat kembali ke lingkungan mereka di pinggiran selatan Beirut setelah gencatan senjata 10 hari dengan Israel mulai berlaku pada 17 April lalu. (Foto: AFP)

Eskalasi agresi militer Israel di Lebanon kian menunjukkan wajah yang mengerikan. Hingga Senin (20/4/2026), otoritas setempat mencatat jumlah korban jiwa telah menembus angka dua ribu orang, dengan kelompok anak-anak menjadi pihak yang paling menderita.

Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon di markas Perdana Menteri Grand Serail mengumumkan, total korban tewas akibat serangan Israel kini mencapai 2.387 orang. Sementara itu, sebanyak 7.602 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Kondisi di lapangan pun kian genting. Gelombang pengungsian terus membengkak seiring dengan penghancuran pemukiman yang dilakukan tentara Zionis.

Anak-Anak di Garis Depan Kematian

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membawa kabar yang lebih memilukan. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengungkapkan bahwa sedikitnya 277 anak di Lebanon tewas sejak serangan perdana diluncurkan pada 2 Maret lalu.

"Selain korban jiwa, lebih dari 700 anak-anak lainnya terluka akibat serangan tersebut," ujar Dujarric dalam konferensi pers di Markas PBB, New York, Senin.

Dujarric menekankan bahwa nasib warga sipil Lebanon saat ini berada di titik nadir. Tercatat lebih dari 350.000 orang terpaksa angkat kaki dari rumah mereka. Di pusat-pusat penampungan resmi, terdapat sekitar 117.421 pengungsi yang berdesakan di tengah keterbatasan layanan dasar yang sangat memprihatinkan.

Situasi Rapuh dan Bantuan Minim

Meski bantuan internasional mulai mengalir, PBB menegaskan bahwa intervensi kemanusiaan yang ada saat ini masih jauh dari kata cukup. Kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dibandingkan pasokan bantuan yang masuk.

"Situasi di lapangan masih sangat rapuh. Intervensi kemanusiaan di Lebanon belum mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan," tegas Dujarric.

Di sisi lain, Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) terus memantau pergerakan tentara Israel di wilayah selatan. Laporan UNIFIL mengonfirmasi adanya operasi penembakan dan penghancuran sistematis yang dilakukan militer Israel di berbagai lokasi strategis di Lebanon selatan.

Hingga berita ini diturunkan, operasi militer Israel masih terus berlangsung. Dunia internasional terus mendesak penghentian kekerasan, namun di lapangan, dentuman meriam dan puing-puing bangunan yang hancur masih menjadi pemandangan sehari-hari yang menyayat hati bagi warga Lebanon.