Lebanon Desak Israel Hentikan Serangan Jelang Perundingan AS-Iran, Netanyahu Belum Beri Jawaban

Para pekerja pertahanan sipil Lebanon dan tentara bekerja mencari korban di reruntuhan di lokasi bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel sehari sebelumnya di pusat kota Beirut, Lebanon, 9 April 2026. (Foto: Associated Press/Hussein Malla)

Di ambang perundingan krusial, Lebanon secara resmi meminta Israel untuk menghentikan seluruh serangan udara ke wilayahnya. Permintaan ini dilayangkan melalui perantara Amerika Serikat (AS) sebagai syarat mendinginkan suasana sebelum kedua belah pihak duduk di meja negosiasi.

Mengutip laporan Axios, Sabtu (11/4/2026), Washington memberikan dukungan penuh terhadap permintaan Beirut tersebut. Pemerintah AS dilaporkan telah mendesak Tel Aviv untuk menerima penangguhan serangan. Namun, hingga berita ini diturunkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan belum mengambil keputusan resmi terkait tuntutan tersebut.

Instruksi Perundingan Langsung

Langkah diplomatik Lebanon ini merupakan respons atas pengumuman mengejutkan dari kantor Netanyahu pada Kamis lalu. Sang Perdana Menteri telah menginstruksikan kabinetnya untuk memulai perundingan langsung dengan Lebanon.

Agenda utama yang diusung Israel dalam perundingan tersebut cukup berat: pelucutan senjata gerakan Syiah Hizbullah dan pembangunan perdamaian permanen antara kedua negara tetangga tersebut.

Hizbullah Sempat Cooling Down

Momentum perdamaian sebenarnya sempat menguat menyusul laporan gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan Amerika Serikat. Sebagai sekutu utama Teheran, Hizbullah sempat menangguhkan seluruh operasi militernya terhadap Israel demi menghormati kesepakatan penghentian permusuhan tersebut.

Namun, ketenangan itu pecah seketika. Pada Rabu (8/4/2026) lalu, militer Israel justru melancarkan serangan udara besar-besaran yang menyasar pusat kota Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon selatan. Aksi provokatif ini memicu aksi balasan dari Hizbullah yang kembali meluncurkan serangan ke wilayah Israel pada Kamis (9/4/2026).

Ujian Diplomasi Washington

Kini, bola panas berada di tangan Netanyahu. Jika Israel menolak menangguhkan serangan, upaya diplomasi yang dirancang Washington terancam layu sebelum berkembang.

Para analis menilai, desakan AS kali ini menjadi ujian seberapa besar pengaruh Gedung Putih terhadap kebijakan militer Israel, terutama di tengah upaya besar Washington meredam bara konflik di Timur Tengah secara menyeluruh.