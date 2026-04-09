Lebanon Membara! 1.530 Nyawa Melayang, PBB Sebut Skala Pengungsian Capai Titik Terparah

Kebakaran terjadi di sebuah kompleks apartemen di Beirut, Lebanon, akibat serangan udara Israel, Rabu (8/4/2026). (Foto: Xinhua/Bilal Jawich)

Krisis kemanusiaan di Lebanon akibat eskalasi militer yang pecah sejak 2 Maret lalu kini berada pada titik nadir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sedikitnya 1.530 orang tewas dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Tragedi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan kehancuran nyata bagi warga sipil di wilayah tersebut.

Wakil Koordinator Khusus PBB sekaligus Koordinator Kemanusiaan untuk Lebanon, Imran Riza, mengungkapkan data yang memilukan. Dari ribuan korban jiwa tersebut, tercatat 130 anak-anak tewas dan 461 lainnya menderita luka-luka.

"Ini adalah tragedi sipil yang sangat besar," tegas Riza dalam keterangannya kepada wartawan di Markas Besar PBB melalui tautan video, Rabu (8/4/2026).

Satu Perlima Populasi Mengungsi

Riza menyoroti bahwa gelombang pengungsian di Lebanon telah mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 1,1 juta orang, atau hampir 20 persen dari total populasi Lebanon, kini terpaksa angkat kaki dari rumah mereka demi mencari keselamatan.

Kondisi di lapangan menunjukkan tekanan yang luar biasa berat pada komunitas lokal. Saat ini, sekitar 138 ribu pengungsi berlindung di 678 lokasi penampungan kolektif. Namun, mayoritas pengungsi—lebih dari 800 ribu orang—tersebar di berbagai lingkungan informal dan komunitas penampung (host community) dengan akses layanan dasar yang sangat terbatas.

"Komunitas penampung kini mengalami tekanan yang sangat besar. Infrastruktur penting dan layanan publik di Lebanon semakin terbebani dan di ambang kelumpuhan," imbuh Riza.

Fasilitas Kesehatan Menjadi Sasaran

Kehancuran tidak berhenti pada pemukiman warga. Sektor kesehatan Lebanon kini berada di ujung tanduk. Tercatat ada lebih dari 106 insiden yang berdampak langsung pada sistem kesehatan. Serangan-serangan ini mengakibatkan 57 tenaga medis tewas dan 158 lainnya luka-luka.

Dampaknya sangat fatal: sedikitnya 51 pusat layanan kesehatan dan enam rumah sakit terpaksa ditutup. Sementara itu, banyak fasilitas medis lainnya mengalami kerusakan struktur yang cukup parah, membuat layanan gawat darurat bagi warga sipil kian sulit dijangkau.

Krisis Pendanaan Darurat

Di tengah situasi yang mencekam, bantuan internasional nyatanya belum mengalir deras. PBB sebelumnya telah meluncurkan permohonan dana darurat tiga bulan sebesar US$308,3 juta pada pertengahan Maret lalu untuk membantu korban serangan di Lebanon selatan.

Namun, hingga saat ini, dana yang terkumpul baru menyentuh angka sepertiga dari target. Riza mengaku sangat khawatir dengan lambatnya respons pendanaan ini, mengingat kebutuhan di lapangan terus melonjak seiring eskalasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

"Eskalasi ini harus dihentikan. Kami mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi warga sipil, infrastruktur, serta personel medis setiap saat," pungkasnya.