Lebih dari 1 Juta Warga Ikut Pemilu Lokal Palestina di Tepi Barat dan Gaza

Pemilihan umum lokal digelar di wilayah Palestina pada Sabtu (25/4/2026), mencakup Tepi Barat yang berada di bawah pendudukan Israel serta Deir Al-Balah di Jalur Gaza. Proses pemungutan suara ini diumumkan oleh Komisi Pemilu Pusat Palestina.

Dalam pelaksanaannya, lebih dari satu juta warga terdaftar sebagai pemilih. Komisi mencatat sebanyak 1,03 juta orang berhak memberikan suara di ratusan lokasi pemungutan.

“Pemilu lokal kali ini diikuti oleh 1,03 juta pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di 491 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 1.922 bilik suara.”

Pemilu tingkat kota ini juga mencatat momen penting, yakni untuk pertama kalinya Deir Al-Balah di Jalur Gaza turut menyelenggarakan pemilihan dalam lebih dari dua dekade terakhir.

Wilayah yang berada di Gaza bagian tengah itu dinilai relatif lebih sedikit mengalami kerusakan dibanding daerah lain selama konflik yang berlangsung dalam dua tahun terakhir.

Adapun waktu pemungutan suara dimulai sejak pagi hari. TPS dibuka pukul 07.00 waktu setempat, dengan penutupan pukul 19.00 di Tepi Barat dan lebih awal, yakni pukul 17.00, di Deir Al-Balah.

Secara keseluruhan, pemilu lokal ini mencakup ratusan wilayah administratif. Ribuan kandidat turut bersaing untuk memperebutkan kursi di dewan kota maupun desa.

“Pemilu lokal tersebut mencakup 183 daerah dengan 3.773 calon yang mempertandingkan posisi di 90 dewan kotamadya dan 1.358 calon memperebutkan kursi di 93 dewan desa.”