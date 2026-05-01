Buruh 'Sulap' Jalan Depan Gedung DPR jadi Lapangan Mini Soccer Dadakan

Sejumlah buruh bermain engklek di sela-sela aksi May Day di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026), menyisipkan harapan di tengah tuntutan. (Foto: Inilah.com/Diana).

Hari Buruh 2026 yang jatuh pada hari ini, tentu membuat para buruh begitu bersemangat dalam menyampaikan orasinya, termasuk memaparkan apa saja yang menjadi tuntutan mereka.

Namun, terdapat hal unik pada aksi demo di depan gedung DPR RI tahun ini, yaitu sebagian pendemo memiliki ide untuk menyediakan lapangan sepak bola mini di tengah kawan seperjuangan mereka sedang berorasi.

Selain itu, sebagian dari mereka juga membuat permainan tradisional engklek. Uniknya, kotak permainan ini yang biasanya hanya diisi oleh angka satu sampai dengan sembilan, kini diisi oleh harapan buruh di hari ini.

Beberapa tulisan yang dimuat yakni UMP DKI, kenaikan gaji, 19 juta lapangan pekerjaan, rumah layak, bebas polusi, transportasi publik yang terintegrasi dan jaminan sosial.

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi dalam rangka peringatan hari Buruh Internasional atau May Day 2026, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan pantauan, pimpinan yang menerima audiensi, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman hingga anggota Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, Puti Sari dan Onok Tabroni.

"Pada hari ini didampingi oleh wakil DPR RI, pimpinan Komisi III baru saja menerima teman-teman dari gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) yang menyampaikan aspirasi ke perwakilan DPR," ujar Dasco saat konferensi pers seusai menerima audiensi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dasco mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh akan langsung ditindaklanjuti oleh Komisi terkait. Sementara itu, aspirasi yang diperuntukkan bagi pemerintah nantinya akan disampaikan melalui DPR.

Buruh bermain mini soccer di sela aksi May Day di DPR RI, menghadirkan suasana hangat di tengah tuntutan yang disuarakan. (Foto: Inilah.com/Diana).

"Beberapa aspirasi dan catatan-catatan dalam rangka memberikan masukan baik ke pemerintah maupun DPR dalam rangka memperingati Hari Buruh telah kami terima aspirasinya hari ini," kata dia.

"Untuk ke yang ke DPR akan kami tindak lanjuti atau meneruskan tindak lanjutnya dan untuk ke pemerintah akan kami segera sampaikan aspirasinya ke pemerintah," tambah dia.