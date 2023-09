LeBron James dan Ronaldo Lewat! Messi Jadi Atlet dengan Pendapatan Tertinggi di Dunia

Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi menjadi atlet dengan pendapatan tertinggi di dunia versi majalah Forbes.

Dilansir dari The Times of India, status ini didapatkan Lionel Messi usai majalah Forbes merilis 10 atlet dengan bayaran termahal dalam satu tahun terakhir. Nama Messi berada di atas rivalnya Cristiano Ronaldo, bahkan bintang NBA LeBron James sekalipun.

La Pulga mendapat bayaran total 130 juta dolar AS atau setara Rp1,8 triliun dalam setahun, baik itu dari dalam maupun di luar lapangan.

Baca Juga: Dukungan Ronaldo untuk Palestina Jadi Alasan Antusiasme Luar Biasa dari Masyarakat Iran

Sebagai pemain PSG, Messi mendapat bayaran 75 juta dolar AS atau setara Rp1 triliun dalam setahun.

Sementara 55 juta dolar AS atau sekira Rp801 miliar sisanya didapatkan dari penghasilannya di luar lapangan. Di antaranya melalui kerjasama individu dengan beberapa brand internasional seperti Adidas, Budweiser, dan Pepsi.

Di posisi kedua ditempati atlet basket LeBron James. Pemain LA Lakers ini dilaporkan meraup penghasilan hingga 121,2 juta dollar atau sekira Rp1,7 triliun per tahun.

Sebanyak 41,2 juta dolar AS didapatkan dari gaji sebagai pemain basket dan tambahan 80 juta dolar AS di luar lapangan. Upah yang didominasi dari luar lapangan itu dia dapat dari project bermain film “Space Jam: A New Legacy”.

Adapun Cristiano Ronaldo menempati peringkat ketiga dengan pendapatan 115 juta dolar AS atau sekira Rp1,6 triliun setiap tahun. Sebanyak 60 juta dollar sebagai pemain bola dan 55 juta dollar dari luar lapangan.

Berurutan setelah Ronaldo ada bintang PSG lainnya Neymar JR (95 juta dolar), Stephen Curry (atlet NBA: 92,8 juta dolar), Kevin Durant (atlet NBA: 92,1 juta dolar), Roger Federer (atlet tenis: 90,7 juta dolar), Canelo Alvarez (atlet tinju: 90 juta dolar), Tom Brady (Rugby: 83,9 juta dolar), dan Giannis Antetokounmpo (atlet basket: 80,9 juta dolar).

Tentunya menarik melihat ada nama Messi yang paling teratas dalam daftar yang didominasi atlet dari basket. Meski sudah tak muda lagi, Messi nyatanya masih sanggup mendapatkan bayaran yang amat tinggi berkat kemampuanya bermain sepakbola.