Leclerc Klaim Pole Position GP Miami, Duo Ferrari Start Baris Terdepan

Charles Leclerc mengeklaim pole position Grand Prix Miami pada Sabtu (7/5/2022) di saat Carlos Sainz membantu Ferrari mengamankan posisi baris terdepan balapan Formula 1 yang akan debut di Miami International Autodrome, AS.

Sainz tampil tercepat di kualifikasi pertama sirkuit yang mengelilingi Hard Rock Stadium itu, namun rekan satu timnya yang berasal dari Monako itu melaju lebih kencang di kualifikasi kedua dan ketiga demi merebut posisi start terdepan dengan catatan 1:28,796 atau unggul 0,190 detik dari sang pebalap Spanyol.

"Hari ini berjalan baik, kami start dari pole dan kami harus menyelesaikan tugas besok. (Red Bull) sangat cepat di lintasan lurus, kami kencang di tikungan," kata Leclerc setelah merebut pole ketiganya dari lima balapan musim ini.

Hasil anti-klimaks didapat Max Verstappen, yang harus kehilangan peluang memperbaiki catatan waktunya di lap terakhir karena oversteer. Sang pebalap Red Bull itu kemudian memilih untuk menyudahi flying lap pamungkasnya dan akan start dari P3.

"Secara umum saya cukup puas dengan kualifikasi ini. Hari ini masih mencoba mempelajari lintasan, jadi kompetitif di kualifikasi seperti itu adalah suatu kejutan. Tentunya ingin berada di pole tapi hasil yang saya raih cukup baik. Kami memiliki peluang besok, kami memiliki top speed yang baik," papar Verstappen.

Sergio Perez akan menemani tandemnya di tim Red Bull itu pada baris kedua dengan start dari P4.

Valtteri Bottas tampil impresif mengamankan P5 untuk Alfa Romeo, mengalahkan mantan rekan satu timnya Lewis Hamilton yang akan start dari P6 untuk Mercedes.

Sementara itu George Russell, yang sempat tampil tercepat di sesi latihan kedua, tersingkir dari kualifikasi dua karena kewalahan mengendalikan mobil Mercedes-nya yang terus memantul-mantul karena 'porpoising' dan akan berjuang dari P12.

Mercedes telah membawa sejumlah upgrade ke Miami, namun bos mereka, Toto Wolff, mengakui paket yang dibawa bukanlah suatu 'solusi terobosan' yang dapat membawa Mercedes konsisten di puncak pertarungan gelar.

AlphaTauri mendapati Pierre Gasly di P7 dan Yuki Tsunoda di P9, mengapit Lando Norris dari tim McLaren di P8.

Di saat Norris lolos ke kualifikasi pertama, Daniel Ricciardo tersingkir di kualifikasi kedua dan akan start dari P14 di mobil McLaren kedua.

Esteban Ocon melewatkan sesi kualifikasi menyusul kecelakaan yang ia alami saat sesi latihan terakhir. Tim Alpine menyatakan sasis mobil sang pebalap Prancis itu mengalami kerusakan dampak dari benturan dengan pagar pembatas sirkuit dan tidak cukup waktu untuk memperbaikinya.

Meski demikian, Ocon dinyatakan fit dan siap untuk ikut balapan pada Minggu (8/5/2022) dari P20.

Verstappen akan berharap memangkas defisit 27 poin dari Leclerc yang mengendalikan klasemen saat F1 akan membalap untuk pertama kalinya di Miami akhir pekan ini.

Tiket menonton balapan di Miami terjual habis, dengan 240.000 penonton diperkirakan hadir selama tiga hari dan 82.500 di antaranya memadati tribun pada Minggu di saat penyelenggara menjanjikan mendatangkan sejumlah selebritas dan tontonan dengan atmosfer Super Bowl.

Berikut hasil kualifikasi GP Miami:

1 Charles Leclerc - Scuderia Ferrari 1:28,7962 Carlos Sainz - Scuderia Ferrari 1:28,9863 Max Verstappen - Oracle Red Bull Racing 1:28,9914 Sergio Perez - Oracle Bull Racing 1:29,0365 Valtteri Bottas - Alfa Romeo F1 Team Orlen 1:29,4756 Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:29,6257 Pierre Gasly - Scuderia AlphaTauri 1:29,6908 Lando Norris - McLaren F1 Team 1:29,7509 Yuki Tsunoda - Scuderia AlphaTauri 1:29,93210 Lance Stroll - Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1:30,67611 Fernando Alonso - BWT Alpine F1 Team12 George Russell - Mercedes AMG Petronas Formula One Team13 Sebastian Vettel - Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team14 Daniel Ricciardo - McLaren F1 Team15 Mick Schumacher - Haas F1 Team16 Kevin Magnussen - Haas F1 Team17 Guanyu Zhou - Alfa Romeo F1 Team Orlen18 Alexander Albon - Williams Racing19 Nicholas Latifi - Williams Racing20 Esteban Ocon - BWT Alpine F1 Team.