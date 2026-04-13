Legislator NasDem-Gerindra Duduk Sebelahan, Bos Komisi XIII: Mau Merger, Pak?

Senin, 13 April 2026 - 12:27 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya melempar candaan di sela rapat kerja bersama Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Ia berseloroh soal kemungkinan NasDem dan Gerindra melakukan merger, isu yang sedang santer dibicarakan belakangan ini.

Kejadian bermula saat Willy hendak mempersilakan anggota dari Fraksi Gerindra atau NasDem untuk bertanya setelah Fraksi Golkar selesai.

"Terima kasih, Pak, kita lanjut ke Gerindra atau NasDem dulu?" tanya Willy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Melihat Anwar Sadad, legislator Gerindra dan Muslim Ayub, legislator NasDem duduk berdampingan, Willy langsung nyeletuk.

"Atau mau merger NasDem dengan Gerindra? Karena duduknya sudah sebelahan," ucap Willy sambil tertawa.

Ia juga berkelakar bahwa kursi kosong yang memisahkan keduanya sebenarnya berfungsi sebagai penghubung antarpartai. "Ha? Ya kursi kosong itu bridging, Pak. Silakan," ujar Willy.

Setelah Muslim Ayub selesai bicara, Willy belum berhenti menggoda. Ia menyinggung lokasi markas kedua partai tersebut, yakni Gondangdia (NasDem Tower) dan Kertanegara (kediaman Prabowo Subianto).

"Lanjut sebelahnya sahut-menyahut, dari Gondangdia ke Brawijaya, dari Gondangdia ke Kertanegara," ujar Willy.

Anwar Sadad hanya membalas pernyataan itu dengan tawa, sebelum akhirnya melanjutkan agenda rapat terkait BPIP.