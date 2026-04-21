Uya Kuya Laporkan 10 Akun Medsos yang Sebarkan Hoaks soal Kepemilikan 750 Dapur MBG

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya saat inilah.com temui di gedung DPR RI, Selasa (21/04/2026). (Dokumentasi: Inilah.com/ Diana)

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya mengaku sudah melaporkan 10 akun media sosial (medsos), yang diduga menyebarkan hoaks perihal dirinya yang memiliki 750 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Iya, saya laporkan di Siber Polda Metro Jaya di Sabtu malam kemarin. Total antara 8 sampai 10 account di Threads ada, di X ada, di Facebook ada, di Instagram ada, dan termasuk beberapa account yang sudah nayangin udah posting, tapi dihapus. Kita udah capture tetap kita laporin juga," tutur Uya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Awalnya kata Uya, informasi ini muncul bulan lalu pada platform Threads. Namun pada saat itu, akun tersebut langsung tutup akun karena tahu bahwa informasi tersebut salah.

"Tapi tiba-tiba waktu berapa hari yang lalu muncul lagi dan ini masif di sosial media Threads, Facebook, X, Instagram, TikTok dengan narasi yang sama. Se-tipe, jadi kayak emang ada yang sengaja menggerakkan ini. Dan itu saya jamin 1000 persen fitnah dan hoaks," tegasnya.

Legislator Fraksi PAN tersebut mengatakan, langkah hukum perlu diambil agar memberi efek jera bagi para pelaku penyebar hoaks. Apalagi berita hoaks semacam ini, kata dia, sudah memberi trauma pada dirinya dan keluarga, pasca kejadian penjarahan di kediamannya pada Agustus 2025 lalu.

"Rumah saya dijarah, keluarga saya dikorbankan kemarin. Itu akibat berita hoaks yang segitu jahatnya dan saya diamkan. Jadi sekarang saya enggak mau tinggal diam lagi," lanjut Uya.

"Jadi sekarang marilah kita sama-sama jangan sampai tinggal diam kalau ada berita hoaks, ada fitnah laporin. Dan harus ada efek jera menurut saya," paparnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengakui telah menerima laporan dari Anggota DPR, Surya Utama alias Uya Kuya (51) terkait penyebaran berita hoaks yang menyebutkan bahwa dirinya memiliki sekitar 750 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Iya benar (ada laporan), penyebaran berita bohong," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Minggu (19/4/2026).

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci terkait laporan dari anggota DPR yang berasal dari fraksi PAN tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.

Dalam laporan tersebut, Uya Kuya melaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 Dan Atau Pasal 263 KUHP Dan Atau Pasal 264 KUHP pada 18 April 2026.

Uya Kuya sebagai korban melaporkan seseorang yang masih dalam penyelidikan, bahwa dirinya melihat unggahan di akun media sosial Threads yang mengunggah fotonya dengan suntingan narasi bahwa korban memiliki 750 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Atas kejadian tersebut, Uya sebagai korban merasa dirugikan sehingga mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.