Lemhannas Bawa 110 Calon Pimpinan Nasional Belajar Antikorupsi ke KPK

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, mendampingi 110 peserta P4N angkatan ke-69 saat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Ukuran Font Kecil Besar

Sebanyak 110 peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional (P4N) angkatan ke-69 dari Lembaga Ketahanan Nasional RI melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Lemhanas RI Ace Hasan Syadzily mengatakan peserta tersebut merupakan calon-calon perwira tinggi di TNI maupun Polri, dari ASN juga, dari masyarakat sipil yang mengikuti proses pendidikan di Lemhannas.

“Salag satu di antara kurikulum dari pendidikan Lemhannas itu adalah membangun integritas dan antikorupsi. Kami tentu memiliki target dari proses pendidikan ini bukan hanya sekedar memahami tentang situasi geopolitik, konsesus kebangsaan, tetapi juga mampu mencetak para calon pimpinan nasional yang memiliki integritas dan antikorupsi,” kata Ace kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Ia menuturkan, hari ini merupakan kelanjutan dari proses pendidikan Lemhanas, yang proses penyusunan kurikulumnya diserahkan kepada KPK.

“Satu hari kemarin, para peserta materi diberikan oleh Lemhannas, dan hari ini para peserta berkunjung ke KPK, dan tentu ini adalah bagian dari para peserta bisa melihat bagaimana proses bekerjanya para pendekar-pendekar antikorupsi di lembaganya,” tuturnya.

Ace menambahkan, peserta juga melihat Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), barang rampasan-rampasan, dan mengetahui bagaimana proses pendidikan, penyelidikan, dan lain-lain di KPK.

“Tentu kita harapkan dengan adanya kunjungan ini akan semakin memperkokoh integritas para calon pimpinan nasional yang sedang belajar di Lemhannas Republik Indonesia,” jelas Ace.

Dengan begitu, ia menekankan, komitmen Lemhannas untuk mencetak para pemimpin bukan saja yang memiliki pengetahuan dan wawasan. Tetapi, Ace menuturkan, integritas untuk melawan korupsi yang tercermin dari perilaku dan tindakan peserta pada saat lulus dan menduduki jabatan-jabatan strategis pada posisi pemerintahan.

“Dan ini adalah cara yang terbaik bagi Lemhanas dan juga bagi KPK dalam konteks penjagaan. Harus kita semua untuk menjaga agar korupsi tidak terjadi,” pungkasnya.